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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İtalya'da Neonazi gruba operasyon

26 Eylül 2026, Cumartesi 00:14
İtalya’da güvenlik güçleri, terör saldırısı düzenleme hazırlığı içinde olduğu belirtilen Neonazi gruba yönelik operasyon gerçekleştirdi. 11 şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 17 şüphelinin konut, iş yeri ve bilişim sistemlerinde arama yapıldı..

 

İtalya’da güvenlik güçleri, terör saldırısı düzenleme hazırlığı içinde olduğu belirtilen Neonazi gruba yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İtalyan Emniyeti ve Jandarması'nın (Carabinieri) ortak açıklamasında, Venedik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, başkent Roma’nın da aralarında olduğu 11 şehirde, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Neonazi gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında 14'ü çocuk olmak üzere 17 şüphelinin konut, iş yeri ve bilişim sistemlerinde arama yapıldığı aktarıldı.

İtalya'nın farklı şehirlerinde ikamet eden, terör amaçlı faaliyetler için eğitim verme ve bu faaliyetlere yönelik eylemlerden sorumlu olduğu değerlendirilen toplam 17 kişinin hedef alındığı aramalarda, kesici ve delici silahlar, Nazi sembollerini çağrıştıran bayraklar ve çeşitli objelerle propaganda mesajlarının yayılmasında kullanılan çok sayıda elektronik cihaza el konuldu.

Açıklamada, söz konusu şüphelilerin "ırkçılık, antisemitizm, cinsiyet ayrımcılığı ve neonazizm temelli fikirlerin propagandasını yaparak nefreti körükledikleri, Adolf Hitler ve 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki cami saldırılarında düzinelerce kişinin ölümüne sebep olan Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant gibi figürleri övdükleri" belirtildi.

 

AA

Etiketler: İtalya, terör saldırısı, operasyon, Neonazi grup
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