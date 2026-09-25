Faiz ödemesi zıplaya zıplaya artıyor

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine’nin iç borç faiz ödemelerinin hızla yükseldiğine dikkat çekerek, “Faiz ödemesi adeta atlaya zıplaya artmaya devam ediyor” dedi.

Mevcut hesaplamalara göre Temmuz 2027’de 831,7 milyar liralık iç borç ödemesi yapılacağını belirten Aktaş, bunun 226,9 milyar lirasının anapara, 604,8 milyar lirasının ise faizden oluşacağını aktardı. Aktaş, yaklaşık 605 milyar liralık faizin 10,8 milyar dolara karşılık geldiğini ve aylık faiz ödemesinde yeni bir rekor anlamına geldiğini kaydetti. Orta Vadeli Program’da toplam faiz ödemesinin 2026’da 2,8 trilyon liradan 2027’de 4 trilyona, 2028’de 4,6 trilyona ve 2029’da 5,2 trilyon liraya çıkmasının öngörüldüğünü hatırlatan Aktaş, borçların yeni borçlanmayla karşılanmasına dikkat çekti. Bu durumu “borcu borçla kapatmak” olarak nitelendiren Aktaş, “Türkiye’nin yaşadığı da zaten budur” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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