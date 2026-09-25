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Haaretz: Netanyahu, İsrail'in itibarını en dip seviyeye sürükledi

25 Eylül 2026, Cuma 22:47
Haaretz gazetesinin editöryal yazısında, İsrail’in ABD başta olmak üzere en önemli müttefikleriyle stratejik ilişkilerinde benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığının altı çizildi.

 

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki konumu ve itibarını yeni bir dip noktasına doğru sürüklediği bildirildi.

Haaretz gazetesinin bugünkü editöryal yazısında, İsrail’in ABD başta olmak üzere en önemli müttefikleriyle stratejik ilişkilerinde benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığının altı çizildi.

"İLİŞKİLERİ DİP NOKTAYA SÜRÜKLEDİ"

Beyaz Saray'da İsrail'e sempati duyan bir başkan olmasına rağmen, Binyamin Netanyahu ve liderliğini üstlendiği aşırı sağcı hükümetin verdiği zararın ABD ile ilişkileri yeni bir dip noktasına sürüklediği vurgulandı.

ABD'de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar nezdinde İsrail'in itibarının Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimlerin bulunduğu Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti sebebiyle çöktüğünün altı çizildi.

"SÖZ KONUSU DURUM OLDUKÇA KASVETLİ"

Tel Aviv açısından oldukça "kasvetli" söz konusu durumun ve ülkenin ulusal güvenliği üzerindeki uzun vadeli sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan mevcut İsrail Başbakanı'na ait olduğu vurgulanan yazıda, "Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki hiçbir gösterişli konuşması bu kasvetli gerçeği örtemez." ifadesine yer verildi.

EN SADIK DESTEKÇİNİN ELEŞTİRİ SEBEPLERİ

İsrail'in en sadık destekçilerinin dahi eşi benzeri görülmemiş eleştirilerde bulunmasına yol açan sebepler arasında İran'daki savaş ve akabinde petrol fiyatlarındaki keskin artış, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki şiddeti, Gazze Şeridi’ne saldırılar ve Doğu Kudüs’teki Hristiyanları hedef alan saldırıların bulunduğu belirtildi.

"KİBİRLİ TAVRIYLA DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRDİ"

ABD'de son dönemde yapılan kamuoyu yoklamalarının özellikle gençler arasında İsrail'e yönelik olumlu bakış açısının dramatik bir düşüşe işaret ettiğine dikkat çekilen yazıda, "Netanyahu hükümeti, bu tehlikeli eğilimi ele almakta başarısız olmakla kalmamış, aynı zamanda şiddet içeren, pervasız ve kibirli tavırlarıyla durumu daha da kötüleştirmiştir." ifadesine yer verildi.

"TRUMP BİLE SIRTINI DÖNDÜ"

Kendisini hala İsrail'in en büyük dostu olarak gören ABD Başkanı Donald Trump'ın dahi "Netanyahu'ya sırtını döndüğü" vurgulanırken, ABD Başkanı'nın da ülkesinde İsrail'e verilen kamuoyu desteğindeki istikrarlı ve şaşırtıcı düşüşün fazlasıyla farkında olduğu belirtildi.

İsrail basınının halka Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının ötesinde Tel Aviv'e ilişkin ABD kamuoyundaki bakış açısını da aktarması gerektiğine işaret edilen yazıda, "her İsraillinin ülkenin imajının Amerikan halkının gözünde ne ölçüde bozulduğunu ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından ne anlama geldiğini anlamak zorunda" olduğu aktarıldı.

 

AA

Etiketler: ABD, İsrail, Netanyahu, Trump, BM Genel Kurulu, Haaretz
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