Milli Takım, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında misafir ettiği Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

İlk Yarı 17. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyonu Fransa yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Olise ceza sahasına girip penaltı noktası üzerindeki Mbappe'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı. 27. dakikada milliler hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza sahası içine girip penaltı noktasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma araya girerek tehlikeyi önledi. 28. dakikada sağ kanatta topu alan Arda Güler, ceza sahası içine hareketlenen Can Uzun'a ortaladı. Bu futbolcu altıpas önünde sırtı kaleye dönük şekilde kafa vuruşunu yaptı, kaleci Maignan meşin yuvarlağı kontrol etti. 41. dakikada Fransa tehlikeli geldi. Olise'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone, geriden atağa katılan Cherki'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, müsait pozisyonda yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak Merih Demiral kayarak müdahalesiyle gole engel oldu. 43. dakikada sağ kanatta topu alan Olise, Can Uzun'dan sıyrılıp uzaktan sert vurdu, kaleci Uğurcan son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci Yarı 49. dakikada Arda Güler'in, düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği meşin yuvarlak baraja çarpıp direğin yanından kornere çıktı. 50. dakikada soldan kazanılan korner atışında Arda Güler ceza sahası içine ortaladı. Boş pozisyondaki İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda, kaleci Maignan son anda topu kornere tokatladı. 54. dakikada Fransa öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı topu kapan Olise, soldan atağa katılan Mbappe'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda, top filelere gitti: 0-1 69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Olise, sağdan ceza alanına giren Kounde'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta, top direğin yanından az farkla auta çıktı. 74. dakikada Fransa savunmasının çıkaramadığı topu kapan Arda Güler'in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, kaleci Maignan topu kornere çeldi. 76. dakikada sağdan son çizgiye inen Zeki Çelik'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Abdülkerim Bardakcı'nın röveşata vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti. 84. dakikada orta sahadan atılan derin pasa hareketlenen Barcola, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kalesini terk eden Uğurcan gole engel oldu. VAR uyarısı sonrasında 87. dakikada pozisyonu yeniden izleyen hakem Felix Zwayer, Uğurcan Çakır'ın ceza sahası dışında elle oynadığına hükmederek bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. A Milli Takım, rakibine 1-0 mağlup oldu. AA

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