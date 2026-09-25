Almanya’dan Trump’a red

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ülkelerin Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) çekilmesi” yönündeki çağrısını reddederek, Almanya’nın Lahey’deki mahkemeyi destekleyeceğini söyledi.
Wadephul, kamu yayıncısı Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada, “Bu, kurallara dayalı düzenin bir parçasıdır. Medeniyetimizin tarihinin bir parçasıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin yanında durduğumuz kesinlikle açıktır” ifadesini kullandı. ABD Başkanı’nın, “UCM’den çekilme” çağrısına anlam veremediğini belirten Wadephul, “Elbette bunu yapmayacağız. Dürüst olmak gerekirse, bu çağrının özünü de anlamıyorum. Bu, Amerikan yönetiminin politikasıyla gerçekten de üzücü bir farklılık yaşadığımız alanlardan biri” diye konuştu.
AA