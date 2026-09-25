Her çocuğa ulaşılmalı

Psikolojik danışman Aylin Eray, okul güvenliğinin yalnızca fizikî tedbirlerle sağlanamayacağını belirterek, şiddeti önlemek için her çocuğa ulaşılması, aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Okul saldırıları

Sokaktan okula taşan şiddet

Psikolojik danışman Aylin Eray, son dönemde okullarda ve okul çevrelerinde yaşanan şiddet olaylarının ortaya çıkışında rol oynayan sosyal ve psikolojik etkenleri ve şiddeti önlemek için atılması gereken adımları gazetemize değerlendirdi.

TEDBİR SADECE OKUL KAPISINDA OLMAZ

Okul güvenliğinin yalnızca okul kapısında alınacak fizikî tedbirlerden ibaret olmadığını vurgulayan Eray, bu yıl farklı okullarda yaşanan saldırıların ve son olarak Turgutlu’da meydana gelen olayın güvenlik meselesinin daha kapsamlı ele alınması gerektiğini gösterdiğini ifade etti. Eray, “Gençlerin silaha erişimi, ailelerin gözetim sorumluluğu, akran iletişimi, şiddet davranışının gençlerin dünyasındaki karşılığı ve okula aidiyet duygusunun desteklenmesi gibi pek çok alanı bir arada değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

RİSKLER ERKEN FARK EDİLMELİ

Şiddet olaylarının münferit vakalar olarak değerlendirilmesinin, olayların kaynağını ve ardındaki riskleri anlamayı güçleştirebileceğini belirten Eray, şiddet davranışının çoğu zaman birden fazla risk unsurunun bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını kaydetti. Aile içi iletişim problemleri, zorlayıcı akran yaşantıları, sosyal destek yetersizliği ve duyguları tanıma ve düzenlemede yaşanan güçlüklerin bu riskler arasında bulunduğunu aktaran Eray, gençlerin kendilerini bir yere ait, güvende ve anlaşılmış hissetmemesinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Şiddeti önlemede olay gerçekleştikten sonra müdahale etmek yerine riskleri erken fark eden ve koruyucu unsurları güçlendiren bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ifade eden Eray, öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri güvenli alanların artırılmasını istedi.

HER ÇOCUK GÖRÜLMELİ

Aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesi, okula aidiyetin desteklenmesi ve öğrenci-öğretmen ilişkilerinin güven temelinde kurulması gerektiğini belirten Eray, okul psikolojik danışmanlarının her öğrenciye ulaşabileceği sayılarda istihdam edilmesinin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyen çalışmaların eğitim sürecinin doğal ve zorunlu bir parçası hâline getirilmesi gerektiğini kaydeden Eray, ev içinde de gençlerin dinlenilmesi, duygularının yargılanmadan kabul edilmesi ve davranışlarının sorumluluğunu almalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Eray, “Her çocuğa ulaşılmalı” çağrısıyla, okul güvenliğinin bütüncül bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurguladı.

YENİ ASYA - MEHTAP Y. YÜKSELTEN