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25 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

İtalya'da burka yasağı kabul edildi

25 Eylül 2026, Cuma 00:04
İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, İtalyan okullarındaki sınıflarda yabancı öğrenci sayısını yüzde 30 ile sınırlayan ve burka yasağı getiren düzenlemeyi kabul etti. Karar muhalefetten "Utanç verici" şeklinde tepki aldı.

 

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, İtalyan okullarındaki sınıflarda yabancı öğrenci sayısını yüzde 30 ile sınırlayan ve burka yasağı getiren düzenlemeyi kabul etti.

Ülkede, Başbakan Meloni'nin 20 Eylül'de partisinin etkinliğinde yaptığı açıklamayla gündeme gelen ve tartışılan söz konusu düzenleme için hükümet, bugün ilk adımı attı.

YABANCI ÖĞRENCİ %30'U AŞAMAYACAK

Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kabul ettiği düzenlemeye göre, tüm ilkokulların birinci sınıflarında İtalyan vatandaşlığına sahip olmayan ve İtalya'da doğmamış ya da en az 2 yıl anaokuluna devam etmemiş öğrencilerin sayısı, sınıftaki toplam öğrenci sayısının yüzde 30’unu aşamayacak.

Ayrıca ortaokul ve liselerde birinci sınıflardaki yüzde 30’luk sınır, ulusal eğitim sisteminde en az 3 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayamamış İtalyan vatandaşı olmayan öğrenciler için geçerli olacak.

BURKA YASAĞINA UYMAYANA 1000 AVRO CEZA

Söz konusu düzenleme doğrultusunda özel sağlık veya güvenlik gerekçesi olmadıkça burka ve peçe gibi yüzü örten ve tanınmayı engelleyecek başka bir yöntem kullanılması da yasaklanırken, buna uymayanlara 1000 avroluk para cezası verilebilecek.

Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, bugün attıkları İtalyanca öğrenimine yönelik bu adımın entegrasyon için en temel unsur olduğunu söyledi.

EBEVEYNE İTALYANCA KURSU

Valditara, tüm uluslararası çalışmaların ebeveynlerin çocuklarının eğitimine katılımının akademik başarı için çok önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, "Okulda kaynaştırma konusunda ciddi sorunlar varsa, ebeveynlerin dil öğreniminin teşvik edilmesi gerektiğine karar verdik. Okulların durumu sosyal hizmetlere bildirmesi gerekmektedir. Sosyal hizmetler, ebeveynlerin İtalyanca öğrenmesini sağlayacaktır. Kursu tamamlayamama durumunda 200 avro ile 1000 avro arasında para cezası uygulanacaktır." diye konuştu.

Başbakan Meloni de Bakanlar Kurulunun ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bakanlar Kurulu, okullarla ilgili kararnameyi onayladı. İtalyancayı yeterli düzeyde bilmeyen öğrencilerin sınıflardaki oranına yüzde 30 sınırı getiriliyor. İtalyanca öğrenilmesi için daha fazla araç sağlanıyor ve okullarda burka ile peçeye son veriliyor." ifadelerini kullandı.

MELONİ'DEN "SAĞDUYULU ARAÇLAR" SAVUNMASI

Meloni, hükümet olarak kabul ettikleri düzenlemeyi savunarak, şöyle devam etti:

"Bunlar, bölünmeye yol açmayan, aksine gerçek anlamda entegrasyona yardımcı olan, gettolaşmış sınıfların oluşmasını önleyen ve tüm öğrencilere aynı fırsatları sunan sağduyulu araçlardır. İzlemeye devam etmek istediğimiz yön budur. Kurallardan taviz vermeden bütünleştiren, daha fazla güçlük yaşayanlara destek olan ve herkesin aynı noktadan başlayabilmesini sağlayan bir okul."

"UTANÇ VERİCİ BİR KARARNAME" 

Muhalefet partileri, Meloni hükümetinin bu adımını gelecek yıl yapılacak seçimlere yönelik atılmış adım olarak görüyor. Ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein yaptığı açıklamada, bu kararnamenin, "hükümetin kamu okullarının gerçek sorunlarını ele almadaki yetersizliğini yeni bir ideolojik bayrak altında gizlemeye çalışan utanç verici bir kararname" olduğunu ve çocuklar üzerinden bir "cadı avı" yapılmak istendiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIN DERİSİ ÜZERİNDEN SEÇİM KAMPANYASI"

Muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak (AVS) Milletvekili Angelo Bonelli de Başbakan Meloni'nin "çocukların derisi" üzerinden seçim kampanyasını başlattığını ifade etti.

Hafta başından bu yana tartışılan düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da "Okullar herkese açık olmalı" diyerek endişesini dile getirmişti. Eğitimciler de böyle bir düzenlemenin özellikle göçmen nüfusun yoğun olduğu yerlerde uygulanmasının zor olduğu görüşünde birleşmişti.

Söz konusu düzenlemenin yasalaşması için İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde görüşülüp onaylanması gerekiyor.

SON ANKETLERDE SOLUN GERİSİNDE

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede kurulan 68 hükümet arasında en uzun ömürlüsü olan Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, bu hafta içinde yayımlanan son anketlerde oy oranı, muhalefetteki sol ittifakın az farkla gerisine düşmüş görünüyor. Bunda, İtalyan ordusunun eski generallerinden Roberto Vannacci'nin şubat ayında kurduğu aşırı sağcı Ulusal Gelecek partisinin yükselen oy oranının, Meloni hükümetindeki sağ partiler üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkmasının da rol oynadığı değerlendirmeleri yapılıyor.

AA

Etiketler: İtalya, burka yasağı, Meloni
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