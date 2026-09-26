Okul saldırısında 7 tutuklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 10 kişi adliyeye sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki H.O. ile ailesinden 4 kişi ve iki kişi daha olmak üzere 7 kişi tutuklandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül’de İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli tutuklandı Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. ile annesi, babası, dedesi, arkadaşı ve kuzeni tutuklandı. Saldırıda kullanılan fişekleri sattığı iddia edilen av bayisi işletmecisi de tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 7 oldu. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 öğrenci yaralanmıştı Saldırıda 11 öğrenci yaralanmış, olayın ardından H.O. dahil 10 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte adlî süreçte yeni bir aşamaya geçildi. 8 öğrenci taburcu edildi Silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerden 8’i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 3 öğrencinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Haber Merkezi

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