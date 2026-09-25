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25 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

New York'ta binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti

25 Eylül 2026, Cuma 09:19
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York’ta binlerce kişi tarafından protesto edildi. Filistin bayraklarıyla yürüyen göstericiler, Netanyahu’yu “savaş suçlusu” olarak niteleyen dövizler taşıdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York’ta binlerce kişinin protestosuyla karşılaştı. Gazze’deki soykırım, Filistin topraklarındaki işgal uygulamaları ve zorunlu sürgün politikalarına tepki gösteren kalabalık, New York Halk Kütüphanesi önünde toplandı. Filistin bayrakları ve pankartlarla 42. Cadde boyunca yürüyen göstericilerin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ne ilerlemesi polis tarafından kurulan demir bariyerlerle engellendi.

“ÖZGÜR FİLİSTİN” SLOGANLARIYLA YÜRÜDÜLER

Binlerce gösterici, Filistin bayrakları, Gazze’deki soykırım ve İsrail’in işgal politikalarına karşı pankartlar ve Netanyahu’yu “savaş suçlusu” olarak niteleyen dövizlerle New York Halk Kütüphanesi’nin önünde 42. Cadde’de toplandı. New York polisi de göstericilerin etrafında konuşlandı.

Göstericiler, “Özgür Filistin”, “Netanyahu savaş suçlusu”, “New York’ta savaş suçlularını istemiyoruz”, “İsrail açlıkla Filistinlileri öldürüyor”, “Biz bir soykırım görüyoruz” ve “Dünya devletleri İsrail’e yaptırım uygulayın” yazılı pankartlarla cadde boyunca yürüdü. Kalabalık yürüyüş boyunca “Özgür Filistin” sloganları attı.

Yürüyüş sırasında İsrail bayrağı taşıyan bazı gruplarla Filistin destekçisi göstericiler zaman zaman karşı karşıya geldi. New York polisi, tarafları ayırmak için araya girdi.

BM’YE YÜRÜYÜŞE POLİS BARİYERİ

New York polisi, göstericilerin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ne ilerleyeceği noktada demir bariyerler kurarak geçişlerini engelledi. Göstericiler, BM Genel Merkezi yakınlarında polisin yönlendirdiği noktaya doğru ilerleyerek protestolarını burada sürdürdü.

İsrail’e ve Siyonizme karşı çıkan ultra Ortodoks Yahudi hareketi Neturei Karta üyesi Yitzchok Deutsch da gösteriye katılarak Netanyahu’ya tepki gösterdi.

Netanyahu’nun Yahudiler adına konuşmasının “yanlış olduğunu” vurgulayan Deutsch, “Netanyahu tutuklanmalı. New York Belediye Başkanı (Zohran) Mamdani’ye bu savaş suçlusunu tutuklayabilmek için attığı her cesur adım için teşekkür ediyoruz. Bu savaş suçlusunun BM Genel Kurulu’na nasıl getirildiğini gördüm, bu savaş suçlusu hapishaneye götürülmeliydi” ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Netanyahu, BM'de konuşurken dışarıda protestolar düzenlendi

“İSRAİL’İ DESTEKLEYENLER BU SUÇA ORTAK”

Akademisyen Denis Kalob da “Gazze’de soykırım ve işgal altındaki Batı Şeria’daki etnik temizliğin insan hakları tarafından doğrulandığını” vurguladı. Kalob, ABD hükümetinin ve başka ülkelerin İsrail’i destekleyerek bu suça ortak olduğunu söyledi.

ABD’nin İran’a saldırılarının tamamen “mantık dışı olduğunu” dile getiren Kalob, saldırıların insan hayatına kastetmesinin yanı sıra küresel ekonomiye verdiği hasarla bu savaşın dünya nüfusuna kayıp yaşattığını belirtti.

 

AA

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  • S.topuz

    25.09.2026 11:28:44

    👏👍🏼😭🕊⚖🌍🇪🇺😭🕋Zalimlerin bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfîuygulamala-rı,iftiraları, İŞGALLERİ,TEHDİT LERİ,SUİKASTLARI,SAVUNMA-SIZ ve suçsuz,mâsum sivilleri rasgele bombalamaları,katli-am ve kıyımları,"AçveSusuz" bırakmaları,"SEFÂLET'e" mahkûm etmeleri sadeceOrta doğu,İRAN,Lübnan,Suriye,Gaz- zeliler ve Filistinliler için değil, bütünİNSANLIK,DÜNYABARIŞ ve HUZURU için büyük bir"TEHLİKEveTEHDİT"mahiyeti taşımaktadır!BüyükSUÇ'tur! Tüm SUÇLULAR,Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı!Yoksa herkes ka-fasına göre,gayr-ı Kanunî hare ket edecek olursa,bunun sonu nereye varacağını hayal bile e-demeyiz,pek korkunç olur.Akl-ı Selim sahibi olanDünyaâlem Mercîlere ve Siyasîlere duyuru lur!Aksi haldeYARINçoookgeç olabilir,Allah muhafaza!Eeey Âlem-i İNSANLIK,Eeeey Âlem-iİSLÂM,Eeeey AB,NATO,EyBM, EyRUSYA,ÇİN,JAOPONYA,EN-DONEZYA,TÜRKİYEvd.! Daha ne zamana kadar seyredecek-siniz ve"SUÇ ORTAĞI"olmaya devam mı edeceksiniz?Yetme di mi?Yuh!😭🕊⚖🌍🇪🇺🕋🇵🇸

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