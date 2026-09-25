New York'ta binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York’ta binlerce kişi tarafından protesto edildi. Filistin bayraklarıyla yürüyen göstericiler, Netanyahu’yu “savaş suçlusu” olarak niteleyen dövizler taşıdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York’ta binlerce kişinin protestosuyla karşılaştı. Gazze’deki soykırım, Filistin topraklarındaki işgal uygulamaları ve zorunlu sürgün politikalarına tepki gösteren kalabalık, New York Halk Kütüphanesi önünde toplandı. Filistin bayrakları ve pankartlarla 42. Cadde boyunca yürüyen göstericilerin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ne ilerlemesi polis tarafından kurulan demir bariyerlerle engellendi.

“ÖZGÜR FİLİSTİN” SLOGANLARIYLA YÜRÜDÜLER

Binlerce gösterici, Filistin bayrakları, Gazze’deki soykırım ve İsrail’in işgal politikalarına karşı pankartlar ve Netanyahu’yu “savaş suçlusu” olarak niteleyen dövizlerle New York Halk Kütüphanesi’nin önünde 42. Cadde’de toplandı. New York polisi de göstericilerin etrafında konuşlandı.

Göstericiler, “Özgür Filistin”, “Netanyahu savaş suçlusu”, “New York’ta savaş suçlularını istemiyoruz”, “İsrail açlıkla Filistinlileri öldürüyor”, “Biz bir soykırım görüyoruz” ve “Dünya devletleri İsrail’e yaptırım uygulayın” yazılı pankartlarla cadde boyunca yürüdü. Kalabalık yürüyüş boyunca “Özgür Filistin” sloganları attı.

Yürüyüş sırasında İsrail bayrağı taşıyan bazı gruplarla Filistin destekçisi göstericiler zaman zaman karşı karşıya geldi. New York polisi, tarafları ayırmak için araya girdi.

BM’YE YÜRÜYÜŞE POLİS BARİYERİ

New York polisi, göstericilerin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ne ilerleyeceği noktada demir bariyerler kurarak geçişlerini engelledi. Göstericiler, BM Genel Merkezi yakınlarında polisin yönlendirdiği noktaya doğru ilerleyerek protestolarını burada sürdürdü.

İsrail’e ve Siyonizme karşı çıkan ultra Ortodoks Yahudi hareketi Neturei Karta üyesi Yitzchok Deutsch da gösteriye katılarak Netanyahu’ya tepki gösterdi.

Netanyahu’nun Yahudiler adına konuşmasının “yanlış olduğunu” vurgulayan Deutsch, “Netanyahu tutuklanmalı. New York Belediye Başkanı (Zohran) Mamdani’ye bu savaş suçlusunu tutuklayabilmek için attığı her cesur adım için teşekkür ediyoruz. Bu savaş suçlusunun BM Genel Kurulu’na nasıl getirildiğini gördüm, bu savaş suçlusu hapishaneye götürülmeliydi” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL’İ DESTEKLEYENLER BU SUÇA ORTAK”

Akademisyen Denis Kalob da “Gazze’de soykırım ve işgal altındaki Batı Şeria’daki etnik temizliğin insan hakları tarafından doğrulandığını” vurguladı. Kalob, ABD hükümetinin ve başka ülkelerin İsrail’i destekleyerek bu suça ortak olduğunu söyledi.

ABD’nin İran’a saldırılarının tamamen “mantık dışı olduğunu” dile getiren Kalob, saldırıların insan hayatına kastetmesinin yanı sıra küresel ekonomiye verdiği hasarla bu savaşın dünya nüfusuna kayıp yaşattığını belirtti.