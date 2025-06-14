Bu sene Hac başkaydı

45 YILLIK HAC REHBERLERİ SECAADDİN ERFİDAN VE İBRAHİM GÜNCÜ 2025 HAC DÖNEMİNİ DEĞERLENDİRDİLER. “BU SENE EN RAHAT HAC DÖNEMİYDİ” DEDİLER.

İBRAHİM ÖZDABAK - YENİ ASYA / MEKKE

- Yanımda Sözler Turizmin sahibi Secaaddin Erfidan bulunuyor. Kendisine bazı sorularımız olacak. İlk sorumuz, “Hac sonrası umre ziyaretinin hikmeti ve yapılmasının sebepleri nelerdir?” Bunun hakkında bir bilgi rica ediyoruz kendisinden.

- Teşekkür ediyoruz İbrahim kardeş. Öncelikle haccınız mübarek olsun. “Makbul bir haccın karşılığı ancak Cennettir” diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselâm. Bizler bu hac sayesinde inşallah Cennete girmiş olanlardan oluruz. Esasında umre yapma zamanı her dönemde var, ama temettü haccına niyet eden bir şahıs niyet ettikten sonra bir sefer umre yapıyor. Hacca kadar bir daha umre yapamıyor. Hanefî mezhebinde caiz değil. Onun için biz umremizi hacdan sonra yapıyoruz. Yani yıl boyu yaptığımız umreler gibi. Mekke-i Mükerreme’de tabiî umre yapmak için Mîkad sınırları var her yönde. Bize en yakın Mîkad sınırı Tenim’de.

HZ. AİŞE ANNEMİZ NASIL UMRE YAPTI?

Efendimiz Aleyhisselatü VesselâmVeda Haccına geldiğinde Hz. Ayşe annemiz rahatsızdı. Onun için gelişte umre yapamadı. Dönüşte Veda Haccını tamamladıktan sonra Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselâm’a “Ben umre yapmak istiyorum” dedi. Hz. Ayşe annemize “Gerek yok” cevabını verdi Efendimiz (asm), ama Hz. Ayşe annemiz bir nevi mızmızlandı. Yani “Ben ille de umre yapmak istiyorum” dedi. Bunun üzerine Efendimiz (asm) Hz. Ayşe annemize, kardeşi Abdurrahman ile beraber gitmelerini söyledi. Kâbe’ye yaklaşık olarak 8 kilometre mesafedeki Tenim bölgesinde Efendimiz, Hz. Ayşe annemize: “Buraya gidip, burada namazını kıl ve umreni yap, bize arkadan yetişirsiniz” diyerek Hz. Ayşe annemize izin vermiş.

Ama fıkıhçılar, âlimler buranın bir Mîkad sınırı olduğunu ifade ediyorlar. Mekke-i Mükerreme’ye dışarıdan gelen ve içeriden olan insanların umre yapmak niyetiyle en kısa yolun burası olduğundan dolayı insanlar buraya gelir, burada umre için iki rekat ihram namazı kılar ve arkasından da umreye niyet ederek Kâbe’ye gidip tavafını yapar. Tavaf namazını kılar. Say yapıp saçından bir kısmını kestikten sonra umresini tamamlamış olur. Mîkad sınırı olarak güney tarafta, kuzeyde ve özellikle Medine’den gelen yolcular için Mîkad sınırı Zülhüleyfe’dir. Ayrıca 23 kilometre mesafede Hudeybiye var, Mekke-i Mükerreme’ye yakın. Bir de 25 kilometre mesafede Cürhane bölgesi var. Buralarda umreye gelenler, hacca gelenler ve Mekke’de bulunan Müslümanlar buralardan niyet ederek umrelerini tamamlarlar.

BU SENE HACI SAYISI AZDI

- İkinci sorumuz: 45 yıldır her hac mevsiminde Mekke’desiniz. 2025 yılının hac dönemini, geçmiş tecrübelerinize dayanarak nasıl tarif edersiniz?

- Evet bu sene diğer senelere nazaran çok kolay, çok rahat ve sayı itibarıyla da çok az hacının olduğu bir dönemdi. Dünyadan 1 milyon 675 bin civarında bir hacı geldi. Bu, diğer senelere göre baktığımızda çok az bir rakam. Diğer senelerde 2,5-3 milyona yaklaşan bir hacı sayısı vardı. Bu sene, Arafat, Mina, Müzdelife, Cemarat, Şeytan taşlama çok düzenliydi. Dışarıdan herhangi bir şekilde kaçak yollarla gelen veya farklı maksatlarla gelenler yoktu.

Bu aynı zamanda ileriki dönemlerde daha fazla bir hacının gelebileceği ve daha düzenli bir şekilde yapabileceğinin de numunesidir. Önümüzdeki sene için dünyadan 2.500 hacı gelecek şekilde planlama yapılıyor. Öyle duyumlar var. Hatta Türkiye’den 120 bin civarında hacı adayı bekleniyor. Bu güzel bir rakam. Çünkü Türkiye’de 15-16 senedir bekleyen birçok hacı adayı arkadaş var. Gelemedikleri için muzdaripler. Onun için inşallah seneye güzel bir rakam tespit edilirse rahat bir şekilde insanlar hacı olmak için gelebilirler.

SAY ALANLARI GENİŞLETİLDİ

Hac için önemli bazı hususlar var. Birincisi Arafat’a çıkış. Bu sene rahat ve kolay oldu. Arefe’den bir gün önce, terviye günü dediğimiz gün ikindi namazından itibaren başladı, sabaha kadar devam etti. Bu da güzel bir organizasyondu. Diğer bir husus, say alanı daha önceki dönemlere göre bu dönem ve en az 6-7 senedir gayet güzel ve geniş, 5 kat say alanı şeklinde. Bu sene 4 katı kullanıldı. Bir de ayrıca bodrum kat var. Orası geçişler için kullanılıyor. Kâbe tam anlamıyla genişletildi. Yine orası da metaf alanı. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve teras kat var. Onlardan dolayı da Kâbe’de gayet güzel bir şekilde tavaf etme imkânı var. Müslüman kardeşlerimiz en çok metaf alanını tercih ediyorlar. Ama diğer katlarda da tabiî tavaf edilebiliyor. Hatta biz de teras kattan yaptık bu sene. Rahat bir şekilde yapabildik. İki buçuk milyon insan da gelse rahat bir şekilde Kâbe’nin bunu karşılayabileceğini bu sene net bir şekilde görmüş olduk.

YERLİLERE DE HAC İÇİN ŞARTLAR GETİRİLDİ

Bu yıl Arapların kendi yerlileri de çok fazla yoktu. Onlara da birçok şartlar getirdiler. Herkes artık istediği gibi Arafat’a çıkamıyor. Bu sene yerli olanlara 3 tane aşı şartı getirildi. Bu aşı şartları eğer yerine getirilirse ancak müracaat edebiliyorlardı. Çoğu böyle bir şartı kabul etmediği için bu sene onlardan da gelen sayısı çok azdı. Rahat bir ortamda hac yaptık elhamdülillah. Rabbim kabul eylesin.

EN RAHAT HAC DÖNEMİYDİ

Güncü Turizmin sahibi İbrahim Güncü de, 2025 hac dönemini şöyle değerlendirdi:

Elhamdülillah bu yıl çok farklı bir hac oldu. Şu ana kadar 1979-80 yılından beri ben her hac döneminde geliyorum. Böyle rahat bir hac geçirmedik. Fakat gayr-i resmî şekilde gelen kardeşlerimizin ıztırabı bizi üzdü. Onların Arafat’a gidememeleri, ihrama girememeleri, Kâbe’yi görememeleri onları çok üzdü. Onun haricinde her şey mükemmeldi. Yani bütün hac boyunca sabah, akşam durmadan tavaflar yapıldı. Ümmet-i Muhammed’in birlik ve beraberliği için herkes dua etti.

MUHTEŞEM BİR ARAFAT YAŞADIK

İşte güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır kaidesince herkes ne görmek istediyse onu gördü, onu yaşadı. Fakat muazzam, muhteşem bir Arafat yaşadık. Ufak tefek zahmetler, yorgunluklar olsa da bu durum hacılarımızın yaşlı olmasından kaynaklandı. Bunlar da inşallah bereket oldu. Eyüp Aleyhisselâm’ın kıssasında anlatılan çektikleri çilelerin neticesinde sabrın mükâfatını Rabbimiz örneklerle gösterdi bize.

TÜRK HACILARDA YAŞ ORTALAMASI 60

Şunu da gördüm bu sene elhamdülillah, Türkiye’den gelen hacıların yaş ortalamaları da biraz aşağıya çekilmiş, gençleşmiş. Bunu da bizzat gördüm. Çok aşırı derecede yaşlı yoktu. Yani yaş ortalamamız 60’a doğru yaklaşmış. Bundan dolayı mutlu olduk, mesrur olduk. Şimdi hacılarımızın sevinci, huzuru, onların böyle mutmain olması bizleri de memnun ediyor.

ZAHMETLER EN AZA İNMİŞTİ

Hacda elbette zahmetler var, ama bu sene en aza inmiş durumda gördüm. Elhamdülillah olumsuz bir şey yaşanmadı. İbrahim kardeş sizin de haccınız mübarek olsun, Rabbim tekrarını nasip etsin.

Bütün zerratımla Rabbime dua ediyorum. Ya Rabbi ne olur burada kazandıklarımızı ömrümüzün sonuna kadar muhafaza etmeyi bizlere nasip eyle. İman, Kur’ân ve terhis tezkeresiyle huzurunu al bizleri. Amin.