PROF. DR. MUHAMMED EL-GAZALÎ, “BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, İNSANLARI YENİDEN KUR’ÂN VE SÜNNET’E YÖNELTMİŞTİR. RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI, KUR’ÂN VE SÜNNET’İ ANLAMANIN İFADE YOLLARINDAN BİRİDİR.” DEDİ.

RÖPORTAJ - İBRAHİM ERSOYLU

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FOTOĞRAFLAR: MUHAMMED OKUR - YENİ ASYA

TAKDİM

Geçen Ekim ayı başında İstanbul’da gerçekleştirilen Bediüzzaman Sempozyumu sonrasında Ehl-i Beyt’ten Prof. Dr. Muhammed Hüseynî Musa Muhammed el-Gazalî ile görüştük.

Buyrunuz...

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd Allah’a mahsustur. Efendimiz Resûlullah’a, ailesine, Ashabına ve onun yolundan gidenlere salât ve selâm olsun. Benim adım Muhammed Hüseynî Musa Muhammed el-Gazalî’dir. Ehl-i Beyttenim; babam Hz. Hüseyin’in, annem ise Hz. Hasan’ın soyundandır. Ezher-i Şerif Üniversitesinde profesör olarak görev yapıyorum. Allah’tan Ezher’i, şeyhini, âlimlerini ve mezunlarını bereketlendirmesini diliyorum.

Nursî’nin mirası kıymetlidir

Bediüzzaman Said Nursî’yi ve Risale-i Nur’ları ne zaman ve nasıl tanıdınız?

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin eserleriyle kırk yıl veya daha önce, Risale-i Nur Külliyatı’nın basılıp Kahire’de dağıtıldığı dönemde tanıştım. Mısır’daki Nur talebelerinden Abdülkerim ve Ahmed beyler başta olmak üzere birçok kişi, Nursî’nin mirasının yayımlanması, dağıtılması ve korunması için büyük hizmetlerde bulundu. Ezher Üniversitesinde, Asya Araştırmaları Enstitüsünde, Benha Üniversitesinde ve başka kurumlarda Risale-i Nur hakkında yaklaşık kırk çalışma kaydettim. Nursî’nin mirası kıymetlidir; herhangi bir gruba tarafgirlik üzerine değil, Allah’a bağlılık üzerine kuruludur. Üstad İhsan Kasım es-Sâlihî eserleri Arapça’ya çok başarılı biçimde tercüme etmiş ve seçkin bir dil kullanmıştır. Mısır’daki Nur medreseleri de bu eserlerin hizmetinde bulunmuş; eserler hem uygun fiyatlı hem de daha kaliteli baskılarla yayımlanmıştır. Kütüphanemde Risale-i Nur Külliyatı’nın birden fazla nüshasını bulunduruyorum.

Risale-i Nur’ları okuyup tetkik edebildiniz mi? Diğer eserlerden sizce farkı nedir?

Risale-i Nur’un yaklaşık kırk kitaptan oluşan eserlerinin tamamını okudum. Her âlimin kendine özgü bir üslubu, düşüncesi ve bakış açısı vardır. Bir âlimin diğerinden mutlak olarak üstün olduğunu söyleyemem. Her biri yazdıklarıyla öne çıkar; hepsi kıymetlidir. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Medresetü’z-Zehra’nın bir çekirdek olmasını istiyordu

Bediüzzaman’nın din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte okutulacağı Medresetü’z-Zehra isimli üniversite projesi var. Bu proje hakkında neler söylemek isterseniz?

Bediüzzaman’ın Türkiye’nin doğusunda kurulmasını tasarladığı Medresetü’z-Zehra projesi, dinî ilimlerle fen bilimlerini aynı eğitim çatısı altında buluşturmayı amaçlıyordu. Nursî, Osmanlı Devleti’nin son dönemini ve 1924 sonrasında başlayan süreci yaşadı. Camilerin kapatılmasına, ezanın kaldırılmasına, dinî eğitimin gerilemesine ve İslâm’a dayanmayan programların öne çıkmasına büyük üzüntü duydu. Medresetü’z-Zehra’nın zamanla büyüyecek bir çekirdek olmasını istiyordu. Ona göre talebeleri siyasetten uzak durmalı, gayretlerini din hizmetine ve tebliğe yöneltmeliydi. Tebliğ insanları birleştirir; siyaset ise zaman zaman ayrılıklara yol açabilir. Bu bölgeleri yirmi yıl veya daha önce ziyaret etmiş, daha sonra yeniden gitmiştim. Toplumsal davranışlarda ve görünümde değişiklikler, İslâmî faaliyetlerde de artış gördüm. Bu uyanışın bütün İslâm dünyasında devam etmesini temenni ediyorum. Nursî, talebelerine siyasetten uzak durup din hizmetini onun üstünde tutmalarını tavsiye ediyordu.

Bediüzzaman eserlerinde İslâm âleminde ittihad-ı İslâm’ın tahakkuk etmesi gereğine dikkat çekmiş, Müslümanlar için bu zamanın en büyük farz vazifelerinin ittihad-i İslâm olduğunu beyan etmiştir. Sizce bu birlik ne zaman gerçekleşebilir?

İslâm dünyasını bir elin parmaklarına benzetiyorum. Parmaklar bir araya geldiğinde güçlü bir el meydana gelir; ayrı kaldıklarında ise her biri zayıftır. İslâm ülkeleri tek bir el gibi birleşirse, kimsenin kolayca yenemeyeceği bir güç hâline gelir.

Sığınakları Kur’ân ve Sünnet olsun

Yeni Asya okuyucularına ve Yeni Asya TV’nin izleyicilerine nasıl bir mesaj vermek isterseniz?

Yeni Asya gazetesi ve televizyonunun okuyucularına, Risale-i Nur Külliyatı’nı okumalarını ve ondan istifade etmelerini tavsiye ediyorum. Ölçüleri ve sığınakları Kur’ân ve Sünnet olsun. Bediüzzaman Said Nursî, Kur’ân ve Sünnet’ten hareket etmiş ve insanları yeniden Kur’ân ve Sünnet’e yöneltmiştir. Risale-i Nur Külliyatı, Kur’ân ve Sünnet’i anlamanın ifade yollarından biridir.

Yeni Asya adına size teşekkür ederiz.

Ben de size teşekkür ederim, çalışmalarınızda size başarılar dilerim.