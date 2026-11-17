Bağımsız Araştırmacı Nazmul Hassan, “Risale-i Nur’un son derece kıymetli bir kaynak olduğunu söylemek isterim. Hepimiz onu dünyanın farklı Bölgelerindeki insanlara kendi dillerinde ulaştırmak için gayret göstermeliyiz. “ dedi.

RÖPORTAJ: TARIK SÖYLEMEZOĞLU

FOTOĞRAFLAR: ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

TAKDİM:

Ekim ayı başında gerçekleştirilen Bediüzzaman Sempozyumu’nda Amerikalı bağımsız araştırmacı Nazmul Hassa ile konuştuk.

Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Benim adım Nazmul Hassan. Amerika Birleşik Devletleri’nden geliyorum. Bağımsız bir araştırmacıyım ve İslâmî ilimler öğrencisiyim. Said Nursî konferansında bir tebliğ sundum. Burada bulunmaktan ve davet edilmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Daha önce Türkiye’yi ziyaret ettiniz mi? Türkiye ve sempozyum hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye’yi yaklaşık üç kez ziyaret ettim. Elhamdülillah, dünya açısından önemli merkezlerden biri. Bazıları Mehdî’nin buradan hükmedeceğini söylüyor. Bu sebeple Türkiye, İslâm dünyası için çok önemli bir yer. Türkiye’yi seviyoruz. Ayrıca Risale-i Nur’un burada ortaya çıkmış olmasını da önemli buluyorum.

Bediüzzaman Said Nursî’yi ve Risale-i Nur Külliyatı’nı ilk ne zaman ve nasıl tanıdınız? Bediüzzaman ve Risale-i Nur ülkenizde tanınıyor mu?

Risale-i Nur’u üniversite yıllarımda tanıdım. Risale-i Nur talebelerinden oluşan bir grup vardı. Evlerinde bir araya gelir, dersler yaparlardı. İtikadî meseleleri, Allah’ın varlığının delillerini ve hayatın anlamını konuşurlardı. Bu müzakereleri çok faydalı buldum; Risale-i Nur’a duyduğum muhabbet de bu şekilde gelişti. Aslen Bangladeşliyim. Risale-i Nur, Bangladeş’teki öğrenci hareketleri arasında da oldukça yaygın. Mâşallah.

Çalışmanızı duyduk. Konusu nedir? Kısaca özetleyebilir misiniz?

Tebliğim, Said Nursî’nin ulus-devlete, özellikle de seküler ulus-devlete nasıl karşılık verdiğini inceliyor. Hilâfetin kaldırılması, bütün İslâm dünyası için büyük bir travmaydı. Müslümanların tepkileri farklı oldu: Bazıları Hilâfeti yeniden tesis etmeye, bazıları silahlı isyana yöneldi; bazıları ise ulus-devlet anlayışını ve materyalizmi bütünüyle benimsedi. Said Nursî bu meseleye kendine özgü bir şekilde yaklaştı. Tebliğimde, onun klasik İslâmî paradigmayı hangi yöntemlerle savunduğunu ele alıyorum.

Bediüzzaman Said Nursî, modern çağın en derin krizinin siyasî veya ekonomik değil, iman krizi olduğunu ifade ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Evet. Bence bu meseleyi çok isabetli bir şekilde anlamış. Çünkü modern toplumun siyasî ve ekonomik yapıları, iman eksikliğinden; hatta Batı geleneğinde imanın bütünüyle reddedilmesinden ve imana karşı düşmanlıktan doğdu. Bu bakımdan tamamen haklı olduğunu düşünüyorum. Bugün gördüğümüz dünya, aslında imandan yoksun bir felsefenin ürünüdür.

Son olarak Yeni Asya gazetesi okuyucularına hangi mesajı iletmek istersiniz?

Risale-i Nur’un son derece kıymetli bir kaynak olduğunu söylemek isterim. Hepimiz onu dünyanın farklı bölgelerindeki insanlara kendi dillerinde ulaştırmak için gayret göstermeliyiz. Risale-i Nur’un kavramlarını açıklamaya ve mesajını mümkün olduğunca açık, anlaşılır ve kolay bir şekilde aktarmaya da çalışmalıyız.

Çok teşekkür ederiz. Tanıştığımıza memnun oldum.

Allah sizden razı olsun.