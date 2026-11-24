PROF. DR. ANDİ FAISAL BAKTİ, “RİSALE-İ NUR; FELSEFÎ, TEOLOJİK VE MANEVÎ BOYUTLARI BİR ARAYA GETİREN BİR KÜLLİYATTIR. BU SEBEPLE HERKESİN BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN ESERLERİNİ İNCELEMESİ VE ONLARDAN İSTİFADE ETMESİ ÖNEMLİDİR.” DEDİ.

RÖPORTAJ - TARIK SÖYLEMEZOĞLU

FOTOĞRAFLAR: ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

TAKDİM:

İstanbul’da Ekim ayında düzenlenen Bediüzzaman Sempozyumu sonrasında Prof. Dr. Andi Faisal Bakti ile görüştük. Prof. Bakti, Bediüzzaman’a göre ruhun, her şeyin işleyişinde merkezî bir role sahip olduğuna dikkat çekti.

Öncelikle sizi ve çalışmalarınızı tanıyabilir miyiz?

Ben Prof. Dr. Andi Faisal Bakti. Endonezya’nın Cakarta şehrindeki Syarif Hidayatullah Devlet İslâm Üniversitesi’nde İslâmî İlimler, Uluslararası İletişim ve Kalkınma ile tebliğ alanlarında profesör olarak görev yapıyorum.

SEMPOZYUMLARA ÖNEM VERİYORUM

Daha önce Türkiye’yi ziyaret ettiniz mi? Türkiye ve bu sempozyum hakkında neler söylemek istersiniz?

Öncelikle, 2007’den bu yana bu uluslararası sempozyuma katılıyorum. Ayrıca 2009, 2011, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında da katıldım. Çok önem verdiğim için bu önemli sempozyumda yer almaya devam ediyorum.

KEDİRİ’DEKİ KONFERANS

Bediüzzaman Said Nursî’yi ve Risale-i Nur Külliyatı’nı ilk kez nasıl ve ne zaman tanıdınız? Bediüzzaman ve Risale-i Nur ülkenizde tanınıyor mu? Ülkenizde bu alanda ne tür hizmet ve faaliyetler yürütülüyor?

2006 yılında Prof. Dr. Faris Kaya benimle iletişime geçti. Hasbi Şen adlı bir kişi de Endonezya’nın Cakarta şehrinde vakfın temsilcisi olarak görevlendirilmişti. O dönemde Endonezya’nın Kediri şehrinde Bediüzzaman Said Nursî hakkında bir konferans düzenlemek istiyordu ve benden bir tebliğ yazmamı istedi.

Bunun üzerine Risale-i Nur’u okumaya ve incelemeye başladım. Bediüzzaman Said Nursî’nin perspektifinden cemaatçilik ve ümmet yaklaşımı üzerine bir makale yazdım. Ertesi yıl, 2007’de, başka bir tebliğ sunmak üzere buraya davet edildim.

BEDİÜZZAMAN’A GÖRE RUH

Tebliğiniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Özellikle A’râf Suresi’nin 54. ayeti ile İsra Suresi’nin 85. ayetini ele alacağım. Bu ayetler, Kur’ân’da ruhun önemine temas ediyor. Bediüzzaman’a göre ruh, her şeyin işleyişinde merkezî bir role sahiptir.

HERKES BEDİÜZZAMAN’IN ESERLERİNİ İNCELEMELİ

Yeni Asya okuyucularına hangi mesajı iletmek istersiniz?

Bu toplantıların insanların Risale-i Nur’un önemini daha geniş ve derin bir şekilde anlamalarına katkı sağlamasını ümit ediyorum. Bu eserler yalnızca yaşlılar tarafından değil, genç nesiller tarafından da okunmalı. Çünkü gelenek ile modernliği, geçmiş ile bugünü, şehir ile kırsal hayatı bir araya getiriyorlar.

Risale-i Nur; felsefî, teolojik ve mânevî boyutları bir araya getiren bir külliyattır. Bu sebeple herkesin Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerini incelemesi ve onlardan istifade etmesi önemlidir.

Çok teşekkür ederiz. Tanıştığımıza memnun olduk.

Ben de teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum.