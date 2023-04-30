"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Abese suresi ile gelen mesaj

Rukiye Anar
30 Nisan 2023, Pazar
Her ayetin sebeb-i nüzulu olduğu üzere, abese sûresinde geçen ayetler de İbn Ümmu Mektum olayı üzerine inmiştir.

Malum hadisede Efendimiz (asm) Mekke ileri gelenleri ile görüşüyor, onları irşad etmeye çalışıyordu. O sırada yanına gelen Ümmu Mektum, her zamanki gibi “Bana Kur’an oku” dedi. Ama o esnada Resûlullah (asm) her zaman bir arada bulamayacağını düşündüğü şehrin ileri gelenleriyle ilgileniyordu ve dikkatini onlara vermişti. 

Bu durumu, kör olduğu için farkedemeyen Ümmu Mektum bir kaç kere isteğini tekrarladı. Bu durumdan resûlullah sıkıldı ve yüzünü çevirdi. Bunun üzerine o hafif incindi. 

Bunun üzerine şu âyetler nazil oldu: 

  “1- Yüzünü ekşitti ve arkasını döndü, ona âmâ geldi diye. Ne biliyorsun belki o temizlenecek veya öğüt belleyecek, o öğüt kendisine fayda verecek. Ama istiğna edene gelince, sen ona teveccüh ediyorsun, onun temizlenmesinden sana ne. Ama sana can atarak geleni, Allah’a saygı duyarak gelmiş iken sen ondan habersizmiş gibi davranıyorsun. (Abese suresi, 1- 10)

Açıkça görüldüğü gibi, yanına gelen ve öğüt almak isteyen kişiyle ilgilenmediği için sevgili elçisine Rabbimiz sitem ediyor. Sonraki karşılaşmalarında efendimiz, Ümmu Mektum’a şöyle diyecekti: “Ey kendisi için rabbimin bana sitem ettiği zât merhaba.”

Şimdi şu on ayeti ele aldığımızda Allah bu olay ve bu sahabe üzerinden bize çok ehemmiyetli ders  ve ölçü veriyor. 

Şuurlu mümin olarak bizler de hizmet ederken, insana değer vererek ve insanların konumlarına göre ayırmadan hakikati bildirme ve tebliğ etmekle mükellef olduğumuzu unutmamalıyız. 

Her toplumda; öne çıkan, insanların takip ettiği karakterler bulunur. Bu kimseler insanları etkilemesi, yönlendirmesi bakımından önemli bir yerde durmaktadırlar. 

O açıdan dine omuz verecek ve insanlara örnek olacak bazı şahsiyetler için de apayrı bir yol izlenebilir. Zira Efendimiz Mekke’nin zorlu günlerinde Hz. Ömer (ra) için İslam’la şereflenerek dine omuz vermesi için dua etmişti. Efendimize yapılan ihtar; ümmet olarak bizlere de vazifede kişilerin statüsüne ve sosyal mevkiine göre alaka kurmamız değil, ihtiyacına, seviyesine ve hazır olup olmadığına bakarak bir yol izlememiz gerektiği belirtiliyor. 

Ayetlerden anladığımıza göre herkesle belli ölçüde alaka kurmak, muhabbetle yaklaşmak istenirken hidayet bulacak ve temizlenecek kişinin Allah’ın bilgisi dahilinde olduğu bilinmelidir. Böylece bize düşen vazifenin yalnızca tebliğ olduğu açıklanmıştır. Şu halde basit ve sıradan görünen kişilerle belli bir konumu olan kimseler arasında hidayete vesile olma yönünden hiç bir fark yoktur. Tanıdığımız her bir kimse, hal ve keyfiyetine göre ilgilenmeniz gereken  muhataplarımızdır.

Kimsenin zâhirine bakarak ötelemeden, beklenen ilgiyi ertelemeden adım atmak ve Allah’ın 

yardımıyla imana muhtaç kimselerin elinden tutmak veya ehli iman ve ehli İslam olan kardeşlerle 

uhuvvet kurmak, bilhassa bu gün itibariyle farz mesabesindedir. Onun için; edep, nezaket, zerafet ve incelik her zaman esas yaklaşım tarzımız olmalıdır. 

Rabbim bu noktada hepimize inayet ve hidayet buyursun...

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den Doğu bölgelerine kuvvetli yağış uyarısı

    Fenerbahçe'den Sivas'ta kritik galibiyet

    İstişare ile yöneteceğiz

    Bakan Soylu'nun ‘14 Mayıs seçimi siyasî darbe girişimi’ sözüne tepkiler sürüyor

    Akşener: Savaşa gitmiyoruz

    Yurt dışına kayıtlı seçmenler sandık başında

    Konyaspor Trabzonspor'u 2-1'le geçti

    Sudan’da 15 Nisan'dan bu yana 411 sivil öldü

    Beşiktaş ile Galatasaray 353. kez karşı karşıya geliyor

    Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı

    Giyim sektöründe alarm

    Kanada, İslamofobiyle mücadeleyi onayladı

    Millet İttifakı demokrasi seçeneğini sunuyor

    EYT’liler maaş bekliyor

    İzmir'deki yangınla ilgili deliller toplanacak

    Kahramanmaraş Göksun'da 4,7 büyüklüğünde deprem

    İstismara tepki

    Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor

    Dış ticaret açığı yine rekor kırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Medyascope’a söylediklerimiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Uyanın, toplanın artık ey demokratlar
    Osman ZENGİN

    Hoş safâ geldiniz!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman ve İslâmcı partiler
    Rukiye Anar

    Abese suresi ile gelen mesaj
    Mehmet KARA

    Camiye, okula, kışlaya siyaset sokmayın
    Hediye Ballıkaya

    Dünyanın sonu mu geldi?
    Adnan NACİR

    Techno orucu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.