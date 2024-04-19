"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

Sabah yakın değil mi?

Rukiye Anar
19 Nisan 2024, Cuma
“Sabah yakın değil mi?” Cümlesi aslında bir âyet ibaresidir. Ayette geçen manası bir helak emrinin vaktini ifade ediyor, diğer bir mânâ i işârisi ise kıyamet gününü ve haşir sabahını işaret eder. “Haberin olsun, helak zamanları sabah vaktidir, zaten sabah yakın değil mi? Ne zaman ki, emrimiz geldi, o ülkenin altını üstüne getirdik ve üzerlerine istif edilmiş pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırdık.” (Hud, 81-82)

Evet burada geçen hadiselerin bir misalini de bu dünyada, her gün bir yerlerde yaşandığını görüyoruz. Bir yerlerde mahşer kurulurken, bir yerlerde sahte cennetler yükseliyor kulelerde. İnsanlık hiç bu kadar aşağı hâle düşmemiş bu kadar fıtratın dışına çıkmamıştı. Zulüm ve keyif hayat tarzı haline geldi.  

Gazze’de bir kıyamet provası yaşanırken, Doğu Türkistan’da cehennem azabına benzer kahredici şeyler cereyan ediyor. Günler, haftalar ve aylarca devam eden bu kahır ve acılar ne zamana kadar sürer bilmiyoruz ve bu makûs talih ne zaman değişir? O zaman insan soruyor, hakikaten sabah yakın mı acaba? İnsan aklına bunca zulüm ve tuğyanın olması, hiç aralıksız devam ederek dünyayı sarması Kur’an’da geçen bu mânâyı düşündürüyor. 

Bunca sapkınlık tüm dünyada müthiş şekilde ilerlemekte olan küfür, inkâr, azgınlık ve zulüm bu çapta bir helakı çağrıştırıyor. Cenabı Hakk’ın âdetullah olarak koyduğu sünneti gereği bu helak yakın olduğu anlaşılıyor. Şu durumda buna ne engel olabilir? Rabbimiz katında karar kıldığı hiç bir meşîetini değiştirmedigi halde, kitapta bir kavim var helak edilmekten kurtulan, tövbeleri bağışlanan. Demek ki zamanında yapılan bir tevbe ve nedamet böylesine dehşetli felaketi durduruyor. Rabbimiz kitabında tekraren buyurduğu gibi yoldan çıkmış olan toplumları senede bir kaç kere çeşitli bela ve musibetlerle uyarıyor. Öyle olmasına rağmen tevbe etmeyen hakka dönmeyen toplumları helak ediyor.

Ancak bu zaman bir başka olduğu gibi bu helak başka olacak. Çünkü zulüm yeryüzünü kapladı sapkınlığın girmediği yer kalmadı ve daha ötesi ateizm ve deizm her eve girdi. 

Tüm bunların altından bir bakıyorsun siyonizm bir bakıyoruz paganizm veya başka bir seytani akım çıkıyor.  

Evet şeytan Allah’tan mühlet aldığından beri her asırda çeşitli ideoloji ve inançlara bürünerek farklı isim ve fraksiyonlarda insanları yoldan çıkarıyor.  

İman erleri her asırda farklı yüzlerle sahneye çıkan inkâr ve zulümlere karşı ayrı ayrı yollar, farklı metotlar geliştirerek mücadele edecekler. Rahmanî cephenin yolcuları bîteviye hak ve hakikat için gerekli gayreti göstereceklerdir.  

Bize düşen ger türlü helak oluşa götüren yolda buna paratoner olmak ve helaka perde olabilecek güzel ameller ve hizmetler ortaya koyabilmektir.  

Hiç bir zaman zulme sessiz kalmayıp, alışmayıp çaresizlik içinde kalmayıp mutlaka bir şeyler yapmaya çalışmalı ve boynumuzda bu veballe gitmemeliyiz.  

Rabbim helak ile gelecek sabahtan muhafaza buyursun.

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yanlış ekonomi politikası izliyoruz

    Trol akıl demokratik değerlere tehdittir

    Milletten neyi gizliyorsunuz?

    İsrail, UNRWA’yı kapatmak istiyor

    5,6 büyüklüğünde depremle sarsılan Tokat - Sulusaray'da son durum?

    İncirlik’teki üssün ismi değişti

    Müteahhitlere yılda 4 zam

    Eksik istihdamda rekor artış

    Asgari ücrete ara zam yok

    YSK’dan önce Erdoğan açıkladı

    Enflasyon ticaretin önündeki en büyük engel

    “İsrail’e destek, Araplarla aramızı açtı”

    “15 Temmuz’daki kayıp silahlar araştırılsın”ı da reddettiler

    30 yıllık çalışma - Stresin beyindeki ‘zaman’ algısını bozduğu anlaşıldı

    İsrail, çocuk parkına bomba yağdırdı: 10 ölü

    Cari açıkta 7 ayın zirvesi

    Ete üç ayda yüzde 40 zam

    Akyol: Böyle zarar görülmedi

    Bu kısıtlamalar bir itiraftır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP: Nereden nereye...
    Genel

    Milletten neyi gizliyorsunuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Uykuda ruh bedenden ayrılır mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik rejim”in faturası
    Ali FERŞADOĞLU

    Yolcunun gözü yolda, duası dilde!
    Faruk ÇAKIR

    Titanik gibi batmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türklerle Kürtlerin saadeti yekvücut olmakta
    Rukiye Anar

    Sabah yakın değil mi?
    Risale-i Nur'dan

    Şükür içinde sâfî bir iman, halis bir tevhid bulunur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.