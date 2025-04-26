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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Dünyanın gidişatı

Rukiye Anar
26 Nisan 2025, Cumartesi
Dünyanın gidişatı hakkında herkes bir şeyler biliyor ve kötüye doğru gittiğini görüyor. Ama görmediğimiz kötülükler ne olacak?

Eğer bizim şerri ve günahın her çeşidini bilmemiz gerekmeseydi, Kur'ân'da bunlar ne diye tek tek anlatılacaktı? Kişi kötülüğü ve kötüyü tanıyacak ki ondan çekinsin ve kurtulsun. İmam-ı Azam'ın ifadesiyle "İyilik kadar, kötülüğü tanı ki ondan korunasın."

Şu anda dünyada kötülük büyük organize yapılar eliyle küresel bir yayılma ile yapılıyor. Bu organize işler bütün medya ve dijital araçları kullanarak tüm insanlığı ifsat ediyor. Neslimiz bu kadar tahribat karşısında ne yapsın? Bunların en önemli metodu, kötüyü iyi, iyiyi kötü göstermek. 

Dünya elitleri doymaz hırsları ve planları ile dünyayı ateşe veriyorlar. Daha çok üretmek ve satmak amacıyla sanayi ve dev işletmelerde dünyaya salınan zehir ve gaz sorun olmuyor, ama ineklerin gazı, hayvanların solunumları dünyayı kirletiyormuş. Karbon salınımı safsatasıyla doğal hayatı tahrip edecek, tabî hayatı ortadan kaldıracak, yapay gıdaya zorlayacak bir tarzı dayatmak istiyorlar. 

Bu konuyla ilgili şu ayet bizi uyarıyor: "Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yarayacaklar, emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir."1

Allah bu azgın güruhun yoldan çıkarak yaratılışa karşı geleceğini ve hayvanların tabiatlarını değiştireceğini beyan ediyor. Günümüz zalimleri o kadar ileri gidiyorlar ki iklim yalanı ile ilahî düzene karşı akıl dışı projeler geliştiriyorlar. Tabiata ve insan fıtratına aykırı tüm bu çalışmalar ilahî nizama kafa tutmaktır. 

İman ve izan sahibi Müslümanlar, buna karşı tepkimizi ortaya koymak zorundayız. Yoksa dünyamız bu firavunların elinde Cehenneme dönecektir. Bir de ahirette hesabı var. 

Zira Allah yeryüzünün mirasını salih ve mü’minlere verdiğini açıklıyor. "And olsun ki, zikirden sonra Zebur'da da; yeryüzünde şüphesiz Salih kullarım mirasçı olacak, diye yazmıştık. Muhakkak ki, Kur'ân'da kulluk edenler taifesi için yeterli bir tebliğ ve öğüt vardır."2

 Yeryüzü mü’min kullara emanet olduğu için, yeryüzünü fesada uğratan, dünyanın nizamını bozan bütün müfsitlere ve şer hareketlere karşı durmamız gerekiyor. 

Bunun mücadelesini her yönden yapmak lâzımdır. Başta yaratılış kanunları ile insan ve tüm canlıların fıtratlarını ve dahi tabiata konmuş ilahî kanunları korumaya azim etmeli, Allah'ın emanetini muhafaza etmelidir. 

Öyle ya yeryüzünün ıslâhı mü’minlerin omuzlarına tevdî edilen en büyük vazifedir. 

Dipnotlar:

1- Nisa: S. 118. 2- Enbiya: S. 105.

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