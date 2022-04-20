Hz. Peygamberin (asm) eşleriyle şakalaşmaları ve latifeleri

RAMAZAN GÜNLERİ - Sebahattin Aslan

Peygamber Efendimizin eşleriyle olan nezih şakalaşmaları ve latifelerinden bazılarını paylaşmak istiyoruz. Efendimizin en yakınında bulunan, çocukluğundan itibaren ona hizmet eden Enes (ra): “Resulullah, hanımlarıyla beraber olduğu zaman insanların en hoşu ve en şakacısıydı” demiştir.

Aişe (r.a.) validemizin anlattığına göre, onunla Peygamberimiz koşarak yarışmış ve birinde Aişe annemiz geçmişti, diğerinde ise Peygamberimiz (a.s.m). Kocanın eşi ile şakalaşması aralarındaki sevgiyi arttıracağı için O’nun diliyle tasvip, hatta teşvik edilmiştir.1

Bir gün, Hz. Aişe validemiz ve Efendimiz (a.s.m.) oturuyorlardı. Hz. Aişe validemiz Efendimize:

“Bana olan sevgini bir şeye benzet” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz (asm): “İpin düğümü gibi” buyurdu. Bunu söylemekteki maksadı, sağlam, kuvvetli, sıkı ve güvenli demekti.

Bu hadiseden yıllar sonra bile, Hz. Aişe validemiz zaman zaman Efendimize sorardı: “İpin düğümü ne halde?” Efendimiz her defasında da ona aynı cevabı verirdi: “Aynı durumda.”

Dipnotlar:

1. Ebu Davud, Edeb 84, 85, 149; İbn Mace, Cihad 40