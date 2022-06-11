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11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Fitne boş durmuyor

Sebahattin Aslan
11 Haziran 2022, Cumartesi
Fitne hiç boş durmuyor.

Toplumu ve milleti ifsat emek için sürekli farklı farklı planlar peşi sıra devreye sokuluyor. Bazıları bilerek ve isteyerek bu planın içerisinde yer alırken bazıları da maalesef farkında olmadan buna alet olabiliyor.

Son günlerde mukaddes değerlere saygısızlığı gösteren haberler birden bire arttı. “Bunlar acaba toplumun sinir uçlarına dokunarak onları bir tuzağa çekmenin projesi olabilir mi?” sorusu akla geliyor. Ahlaki anlayışı hiçe sayan ve fuhşiyatın toplumun gözleri önünde yapılıyor olması herkesi derinden düşündürmesi gerekir.

Bir lise öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim’e tekme atması gibi haberler büyük tepkiyle karşılandı. Mukaddes değerlere bu kadar saygısızlık nasıl olabilir, insanımız ve gençlerimiz bu duruma nasıl geldi? Bu sorunun cevabı için önemli pek çok madde sıralanabilir. 

Bilgisayar ve internet oyunlarında, değişik taktiklerle İslam aleyhtarlığı yapıldığı gibi mukaddes değerler olumsuz şekilde kullanılmıştır. Bu oyunlara bazı örnekler vermek gerekir (Kaynak: Alihan Özsoy, StratejikOrtak.com):

Pac-Man; Oyunun bir versiyonunda sizi kovalayan hayaletlerin çarşaflı Müslüman kadınlar olarak tasvir edildiği iddia edilmiştir. (İddia, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç’a aittir).

Counter Strike; Oyunda ABD üniformalı komandolar teröristleri öldürürken teröristler “Allah-u Ekber” ve “Le ilahe illallah” diye bağırmaktadır.

Devil May Cry: 3; Oyunda kötülüğün bulunduğu bölgeye girişin kapısında, Kâbe kapısının örtüsündeki işlemeler olduğu gibi kullanılmıştır.

Faith Fighter; Oyun, dini karakterlerin kavga etmesi üzerine kuruludur. Oyun Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in (sav) dövüşü ile başlar. 

Resident Evil 5; Oyunun kütüphanede geçen bir sahnesinde bütün kitaplar kitaplıklardayken Kur’an-ı Kerim yerde durmaktadır.

Farklı zamanlarda farklı firmalar tarafından farklı ülkelerde piyasaya sürülen bu oyunların, aslında hiçbirinin masum olmadığı anlaşılmaktadır. Oyunları oynayanların çoğunluğunun çocuk ve genç kategorisindekilerin oluşturduğunu düşünürsek beyinlere kirli tohumlar ekildiği açıktır.

Fitne hiç boş durmuyor, tohumlarını ekmeye devam ediyor. Bilgisayar ve internet oyunlarıyla küçük beyinlere ekilen kirli tohumlar, bugün şikayet ettiğimiz mukaddes değerlere saygısı olamayan bir nesli meyve vermiştir.

Bu problemin manevi yönden çözümü için hepimize görevler düşüyor.

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