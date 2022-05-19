"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Artık, işimiz Allah’a kaldı”

Sebahattin Aslan
19 Mayıs 2022, Perşembe
Bediüzzaman Hazretlerinin Tabiat Risalesi’nin başında, “İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var; ehl-i iman bilmeyerek istimal ediyorlar.”1 diyerek dikkat çektiği ve bunlardan üç tanesini beyan ettiğini biliyoruz.

Hayatın akışı içerisinde insanların çoğu zaman bilmeyerek kullandığı, “Artık işimiz Allah’a kaldı” sözüne dikkatleri çekmek istiyorum.

Kur’an-ı Kerim’den iki âyet meali şöyle: “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.”2 ve “Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı.”3

Bu âyetlerde geçtiği gibi pek çok âyette de, Allah’ın tek yaratıcı ve her şeye kadir olduğu vurgulanmaktadır. Her şeyin sahibi ve rabbi Allah olduğuna göre, O, mülkü dilediğine verir dilediğine vermez; dilediğine zenginlik, dilediğine fakirlik verir hakeza… Her işimiz de O’nun dilemesi ve yaratmasıyla meydana gelmektedir. Böyle olunca her işimiz Allah’a kalmaktadır. İnsanın ihtiyaç duyduğu her şey elinin altındaysa, kendisini aciz ve fakir hissetmiyorsa, önündeki her engeli aşabildiğini düşünüyorsa kendisini her şeye muktedir görür ve kimseye tenezzül etmez, duaya da ihtiyaç duymaz. Bütün şartları yerine getirdiğini, bütün tedbirleri aldığını, hiçbir eksik bırakmadığını ve haliyle de, artık işinin Allah’a kalmadığını düşünür.

Acaba gerçekten her şey yolunda gidiyorken iş Allah’a kalmıyor mu? Acaba işler yolunda gitmediğinde mi artık işimiz Allah’a kalıyor?

Fiilî duayı yapmak, yani bütün sebeplere başvurarak, şartları yerine getirdikten sonra kavlî dua ile Allah’a tevekkül etmek gerçek manada işi Allah’a bırakmak demektir.

“Meşhurdur ki, bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz’in ordusunu müteaddit defa mağlûp eden Celâleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerâsı ve etbâı ona demişler: ‘Sen muzaffer olacaksın. Cenâb-ı Hak seni galip edecek.’ O demiş: ‘Ben Allah’ın emriyle, cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenâb-ı Hakkın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlûp etmek Onun vazifesidir.’”4

İşte burada Celaleddin-i Harzemşah’ın yaptığı şey, gerçek manada işi Allah’a bırakmadır.

“Dua ubûdiyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir. Çünkü dua eden adam duasıyla gösteriyor ki: Bütün kâinata hükmeden birisi var ki, en küçük işlerime ıttılaı var ve bilir. En uzak maksatlarımı yapabilir. Benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyle ise, bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki, benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri O yapıyor ki, en küçük işlerimi de Ondan bekliyorum, Ondan istiyorum.”5

“Artık işimiz Allah’a kaldı” sözü, “Önce işleri biz yapıyorduk, şimdi yapamadıklarımız ona kaldı” anlamında söylenirse, küfrü çağrıştırdığı için tehlikelidir. Hakikatte, her işi yapan O’dur. İnsanlar ve diğer sebepler, sadece vesiledir.

Burada Müslümana yakışan, şartları yerine getirdikten sonra Allah’a tevekkül edip işlerini Allah’a havale etmektir.

Dipnotlar:

1. Lem’alar, 23. Lem’a, s. 292, 2. Zümer Suresi, 62

3. Saffat Suresi, 96, 4. Mesnevi-i Nuriye, s. 223

5. Mektubat, 24. Mektub, s. 426

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanada'da yatılı kilise okullarıyla ilgili korkunç bir skandal daha

    Avrupa Ligi Kupası Eintracht Frankfurt'un oldu

    Marmara’daki balık stoku azaldı

    İlk 5 ayda 183 okul inşaatı iptal

    Millet sabırla seçimi bekliyor

    'Rusya'ya tavizler verilmesini teklif ettiler'

    Türkiye ile ABD'den ortak açıklama

    "Önümüzdeki hafta bahar havası yaşayacağız"

    Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi vefat etti

    İcra dosyası 23 milyonu geçti

    AKP’nin lâle devri

    En önemli mesele israf

    Çay üreticisi öfkeli

    Danışmanın kırmızı çizgisi Atatürk

    Hesap sorulacak

    ABD ve Rusya’ye niye tepki yok?

    'Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğine inanıyoruz'

    '10 milyarlar çöpe gitti'

    Trafikte kaza sayısı arttı

    AB'den Ukrayna'ya 9 milyar euroluk destek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray rejimi ve gençler
    Mikail YAPRAK

    Adaletin tecellisi, mazlumun tesellisi
    Faruk ÇAKIR

    Büyük kriz, önemli çağrı
    Ahmet BATTAL

    Sirkeci’den tren Avrupa’dan raportör-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasete baskı hep ters tepiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölmez eserlerin sanatkârı: Hattat Hamid
    Süleyman KÖSMENE

    Musibetin mesajları ve müjdeleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Millet sabırla seçimi bekliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.