"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Lezzet-i maneviye

Sebahattin Aslan
13 Temmuz 2022, Çarşamba
Güneydoğu Anadolu’nun bir ilçesindeki dostlarım anlatmıştı.

Önceki dönemlerde görev yapan ilçe belediye başkanlarından biri, aynı zamanda oranın ağalarından sayılırmış. Bu başkan ilçedeki fakir, garip, kimsesiz, bazılarının serseri ve hatta deli dediği kişileri korur kollarmış. Bazılarına ilçedeki değişik parkların sorumluluğunu verir; ağaçların sulanması, korunması gibi görevler vererek bir nevi onların topluma kazandırılmasına katkıda bulunurmuş. Onlar da başkanı çok sever ve bir dediğini iki etmezlermiş.

Bir gün başkan, köyündeki yakınlarına, kalabalık misafirleri olduğunu ve falanca güne hazırlık yapmalarını söyler. Köydeki yakınları kalabalık misafir ağırlamaya alışıktır. Çünkü değişik zamanlarda siyasileri, bürokratları ve bağlı olunan şehrin ileri gelenlerini misafir etmişlerdir. Yine bu düşünceyle hazırlıklar yapılır. O gün geldiğinde belediye başkanı; ilçedeki fakir, garip, kimsesiz, bazılarının ‘serseri’ ve hatta ‘deli’ dediği o kişileri bir otobüse doldurup köyüne götürür. Başkanın köyde hazırlık yapan yakınları, gelenleri görünce oldukça şaşırırlar ama başkanın hatırına seslerini çıkarmazlar. Gelen misafirler daha önce hiç görmedikleri ziyafetle harika bir gün geçirirler. Teşekkürlerle minnettarlıklarını başkana gösterirler. Fazla bir dinî hassasiyeti olmamasına rağmen başkan, bu misafirlerin minnettarlıklarından haz duyar ve çok mutlu olur.

Bu olay bana Otuz İkinci Söz’de geçen misali hatırlatır. Üstad orada şöyle diyordu: “Nasıl ki sehâvetli [cömert], âlicenap, müşfik bir zat, güzel bir ziyafeti, gayet fakir ve aç ve muhtaç olanlara vermek için, seyahat eden güzel bir gemisine serer. Kendi de üstünde seyreder. O fukaranın minnettarâne tena’umları [nimetlenme] ve o aç olanların müteşekkirâne telezzüzleri ve o muhtaç olanların senâkârâne [överek] memnuniyetleri, ne derece o kerîm zatı mesrur ve müferrah eder, ne kadar onun hoşuna gider, anlarsın.

İşte, küçücük bir sofranın hakikî mâliki olmayan ve bir tevziat [dağıtım] memuru hükmünde olan bir insanın mesruriyeti [sevinci] böyle ise, cin ve insi ve hayvânâtı feza-yı âlem denizinde seyir ve seyahat ettiren ve bir sefine-i Rabbâniye [Rabbanî gemi] olan koca zeminin üstüne bindirip, yüzünde hadsiz envâ-ı mat’umâtı [yiyecek çeşitleri] câmi’ bir sofrayı serip, bütün zîhayatı küçük bir kahvaltı nev’inde o ziyafete davet etmekle beraber, gayet mükemmel ve bütün envâ-ı lezâizi [lezzet çeşitleri] câmi’, sermedi [sürekli], ebedî bir dâr-ı bekâda Cennetleri, herbirisini birer sofra-i nimet ederek hadsiz lezâizi ve letâifi câmi’ bir tarzda, nihayetsiz bir zamanda, nihayetsiz muhtaç, nihayetsiz müştak, nihayetsiz ibâdına, hakikî yemek için ziyafet açan bir Rahmân-ı Rahîme ait ve tabirinde âciz olduğumuz maânî-i mukaddese-i muhabbeti [sevgi ile ilgili mukaddes manalar] ve netâic-i rahmeti [rahmetin neticeleri] kıyas edebilirsin.”1

Üstadın bu sözü üzerine söylenecek her söz zaid olur.

Dipnot: 

1. Sözler, s. 586-587

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de başbakanlık koltuğu için 8 aday öne çıkıyor

    Ülke yanlış yolda

    Ürdün: Salgında 5. dalgayla karşı karşıyayız

    Avrupa ülkelerinden İsrail'e tepki

    Kabe’ye veda

    Yaz geldi, fiyatlar yine düşmedi

    KYK borçları da katlandı

    ‘Otoriter rejimlerin barış diye bir derdi yok’

    Randevu alınmıyor, tedaviler aksıyor

    Türkiye’ye yaptırım yolu açıldı

    ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık yardım

    İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında toplantı gerçekleşecek

    Acil servise 50 kişilik baskın

    Hırvatistan Euro para birimine geçiyor

    Putin; Erdoğan ve Reisi ile görüşecek

    Biden İsrail'i ziyaret edecek

    AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avroluk ek yardım kararı

    Batı Avrupa sıcak hava dalgasının etkisine girdi

    Euro ve Dolar 20 yıl sonra eşitlendi

    İngiliz ordusunun Afganistan'da gözaltındaki kişileri öldürdüğü iddia edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    CHP liderinin başörtülüyü ziyareti
    Genel

    Ülke yanlış yolda
    Mehmet KARA

    Artık helâlleşme zamanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Âlem-i İslâmın da bayramına yetişirsiniz inşâallah
    Ali FERŞADOĞLU

    Hizmet, Kabe’ye çağırmak gibidir
    Nejat EREN

    Nur talebelerinin özellikleri
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Kedi bahsi
    Genel

    Ürdün: Salgında 5. dalgayla karşı karşıyayız
    Hasan KOÇ

    Bu hizmeti ben yaptım demek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.