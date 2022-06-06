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6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Doktor, demokrat, dindar, dost, dürüst, duacı: Mahmut Katı

Sebahattin Aslan
06 Haziran 2022, Pazartesi
Dünya misafirhanesinde hizmetini tamamladı, inşallah ahirete ücretini almaya gitti Mahmut Katı ağabeyimiz. Biz onu hep hizmet başında gördük ve onun hayatında dünyalık şeyler fazla yoktu. Vaktinin çoğu dershane ziyaretleri ve Risale-i Nur derslerini takip ile geçiyordu.

Bu paylaşacaklarım Mahmut ağabey hakkında benim şahsi müşahedelerim ve düşüncelerimdir. Sarık sarma sünnetine azami riayet eder, sarıksız namaz kılmazdı ve zaman zaman yanında yedekte bulundurduğu sarığı sarmamız için bizlere de verirdi.

Selamlaşma sünnetine azami riayet ederdi. Yolda, tanıdık-tanımadık, herkesle selamlaşmak için derslere yürüyerek geldiğini söylerdi.

Olaylara ve hayata hep Risale-i Nur penceresinden bakardı. Bir cuma akşamı derse gitmek için şehir içi otobüsüne binip en arka koltuğa oturmuştum. Bir durak sonra Mahmut Katı ağabey de ön kapıdan otobüse binerek herkese selam verdi ve hemen şoförün arkasındaki koltuğa oturdu. Yan koltukta oturan yolcuya, Risale-i Nurları tanıyıp tanımadığını sordu, kendisinin şu anda Risale-i Nur dersine gittiğini, isterse onu da derse götürebileceğini söyledi. Adam kibarca bir mazeret bildirerek davetini kabul etmedi. Bu gibi durumlarda Mahmut ağabey moralini hiç bozmaz, hizmetine devam ederdi.

Duacı Mahmut ağabey olarak da bilinirdi. Umumi derslere gelen küçük çocuklar dersin ahengini bozmaya başladığında Mahmut ağabey çocuğun yanına gider, ona bir şeker verir ve elinden tutarak diğer odaya götürür, orada diğer çocuklarla beraber onlara dua ve dua ettirir, akabinde de yine şekerler verirdi. Mahmut ağabeyin yanında şeker eksik olmazdı. Çocuklar onu duacı ve şekerci amca diye tanırdı. Mahmut ağabey, hem dershane ortamında ve hem de camide kılınan namazlardan sonra tesbihatın bitimine yakın imamım yanına gelerek, ondan iki üç dakikalığına izin ister sesli olarak dua ederdi. Dualarını genellikle “Vel-asr” suresiyle ve onun şerhiyle bitirirdi.

Hemen hemen bütün okuma programlarına katılır, bilhassa öğrencilerin programlarına katılmayı ihmal etmez, onlarla yakından ilgilenirdi.

Mahmut Ağabey, Münazarat ve Hutbe-i Şamiye uzmanı sayılırdı. Cebinde taşıdığı Münazarat kitabının her satırı çizilmiş ve yanlarına şerhler düşülmüştü. Adeta onları ezbere bilirdi. Mardin’de yapılan Münazarat ve Hutbe-i Şamiye Sempozyumları onu çok mutlu etmişti.

Hayatı Yeni Asya camiasında geçmiş ve kendini daima demokrat olarak lanse ederdi ve bundan da gurur duyardı. Ama farklı meşreplerdeki Risale-i Nur derslerine katılmaktan geri kalmazdı. Bir günde farklı yerlerde birden fazla derslere katıldığı bilinirdi. Diğer cemaat mensupları da Mahmut ağabeyi tanır, ona saygı gösterirlerdi. Sabah namazlarını genellikle farklı camilerde kılardı.

Ezana da ayrı bir önem verir, namaz vakti girince dershanede kimse ezan okumazsa kalkar kendisi okurdu.

Risale-i Nur derslerinde adeta noterlik yapardı. Hatalı ve yanlış okumalara veya aslına uygun olmayan yorumlara hemen müdahalede bulunur, onları tashih ederdi.

Zaman zaman Risale-i Nurlardan yapmış olduğu çalışmaları bazen elle, bazen de bilgisayarda mektup veya lahika şeklinde yazarak çoğaltır ve kardeşlere istifade etmeleri için dağıtırdı. Bu çalışmalarında, isminin başına 5D (sonradan 6D’ye çıkardı) dediği sıfatlarını kullanırdı.

Esas branşı psikiyatri olan Mahmut ağabey, kendisini; Doktor, Demokrat, Dindar, Dost, Dürüst, Duacı Mahmut Katı olarak tanıtmaktan hoşlanırdı.

Emekli olduktan sonraki birkaç yılını hastalıkla geçirdi ama Hz. Eyyüp sabrı göstererek tevekkül içinde yaşadı. Son zamanlarda artık derslere de gelemez olmuştu.

Dünya misafirhanesindeki hizmetini tamamlayan Mahmut Katı ağabeyimiz ahirete ücretini almaya gitti. Kabrinde belki Münker ve Nekir’e Münazarat ve Hutbe-i Şamiye’den cevaplar vermiştir. Allah Cennetü’l- Firdevsinde Peygamberimize ve Üstadımıza komşu eylesin.

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