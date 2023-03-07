Abdullah Avcı, görevinden ayrıldığını duyurdu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz 'hoşçakal' deme vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili ekibin coşkulu bir taraftar grubuna sahip olduğunun altını çizen Avcı, şunları kaydetti: "Beklenti büyüktür. Hep kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara bilerek geldik. Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum. Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Sayın Ertuğrul Doğan'a ise apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın. Şampiyon Trabzonspor, geriye değil, ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin." 3 sezonda 3 kupa Trabzonspor, görevinden ayrılan Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonunda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk kazandı. Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020'de anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı'yla geride kalan dönem 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi. 2020-2021 futbol sezonunu Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğuna ulaştı. Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, bu sezon öncesi de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupası'nda olmak üzere 117 karşılaşmaya çıkarken, 64 galibiyet, 32 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı. AA

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