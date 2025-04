Başakşehir, Beşiktaş'ı 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibine 2-0 yenildi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

33. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kemen, pasını bekletmeden Piatek'e verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Brnic ile buluşturdu. Brnic'in yakın direğe yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesinin ardından üst direkten döndü.

62. dakikada Başakşehir öne geçti. Crespo'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı, rakiplerini geçtikten sonra penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

76. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında Crespo'ya yapılan faulün ardından Yusuf Sarı'nın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 0-2

Başakşehir, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Lig sıralamasından Avrupa'ya gitme hedefinde yara alan siyah-beyazlı ekip, bu sonucun ardından 48 puanda kalırken, RAMS Başakşehir 45 puana yükseldi.

Son 6 resmi maçta 3 mağlubiyet

Beşiktaş oynadığı son 6 resmi maçta tek galibiyet aldı.

Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor yenilgileri sonrası Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu süreçteki tek galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde son olarak RAMS Başakşehir'e yenilen Beşiktaş bu süreçte 4 puan alabildi.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Göztepe'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Solskjaer'e tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın son 15 dakikasına girilirken siyah-beyazlı taraftarlar, Norveçli teknik adama yönelik yaptıkları tezahüratta, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" diye bağırdılar.

Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, Yusuf Sarı'nın serbest vuruştan attığı golün sonrasında tezahüratlarla siyah-beyazlı futbolcuları protesto etti.

Maçın son düdüğünün ardından ise taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncuları yuhaladı.

Paulista ilk kartını gördü

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, Süper Lig kariyerindeki ilk sarı kartını RAMS Başakşehir maçında gördü.

Brezilyalı futbolcu, müsabakanın 74. dakikasında Crespo'ya yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Son sakat Muçi oldu

Beşiktaş'ta sakatlanan son futbolcu Ernest Muçi oldu.

Karşılaşmanın 23. dakikasında rakip kaleye hareketlenen siyah-beyazlı oyuncu kendini yere bıraktı. İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılan Muçi, daha sonra oyuna devam edemedi ve 27. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Kasığından sakatlandığı öğrenilen Muçi, Beşiktaş'ta Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu gibi sakat futbolcular listesine eklendi.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 62. ve 76. dakikalarda Yusuf Sarı kaydetti.

Bu sonuçla ligde 13. kez kazanan Başakşehir, puanını 45'e yükseltti ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Beşiktaş'ı 4 maç sonra mağlup etti

RAMS Başakşehir, siyah-beyazlı takım karşısında 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Beşiktaş ile yaptığı son 4 müsabakada 2'şer yenilgi ve beraberlik yaşayan turuncu-lacivertliler, 2022 Eylül'den sonra rakibini yeniden deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Ligde üst üste 3. kez kazandı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligde çıktığı son 2 karşılaşmada ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş'ı da yenerek art arda 3. kez kazandı.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, bu sezon dış sahada ilk kez üst üste galibiyet sevinci yaşadı.

Galibiyetin mimarı Yusuf Sarı oldu

RAMS Başakşehirli futbolcu Yusuf Sarı, Beşiktaş karşısında attığı 2 golle alınan galibiyette başrol oynadı.

Turuncu-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 62. ve 76. dakikalarda fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.

Yusuf Sarı, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

Çağdaş Atan: "Kusursuza yakın oynadık"

RAMS Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, 60. dakikadan sonra kusursuza yakın oynayarak galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Atan, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Çağdaş Atan, "Beşiktaş analizlerinde çalışmalarımızın çoğunu sahaya yansıtmaya çalıştık. İlk yarının tamamından çok memnunum. Ömer Ali ve Berat ile orta sahayı kurduk. 3. bölgede biraz daha keskin olabilirdik. İlk yarı sekiz numara koşularını çok fazla alamadık. İkinci yarıda rakibin arkasına gitmeye çalışıp topları kaybettik. Bu toplar üzerimize hücum olarak geldi. Bu, bizi 15 dakika tedirgin etti. Orada Beşiktaş seyircisiyle beraber oyunu eline alıp bizi hırpaladı. 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. 60-90. dakikalarda kusursuza yakın oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kazanmayı hak ettik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in maça sağ bekte başlamasına şaşırdığını aktaran Atan, "Oxlade-Chamberlain'in sol bekte başlamasını düşünüyordum. İlk yarı çok iyi pres yaptığımız için 1-2 kez 6 numara pozisyonuna gelebildi. Bu nedenle Beşiktaş, taktiksel olarak yapmak istediklerini sahaya yansıtamadı. Beşiktaş, Solskjaer geldiğinden beri hiç birebir baskıya çıkmadı. Hep 4-4-1-1 ile baskıya çıkıyorlar. Santrfor arkasında Rafa Silva'yı kullanıyorlar. Rakibin 6'sını buldurma konusunda zaafları olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın en büyük eksiği, rakiplerine karşı daha dominant oynaması gereken maçlarda birebir baskıyı tercih etmemesi." şeklinde konuştu.

"Üçüncülük hedefi belirmiş gibi gözüküyor"

Üç maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını hatırlatan Atan, çıkışlarını sürdürerek sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek istediklerini kaydetti.

Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları maçta mükemmele yakın oynadıklarını belirten Çağdaş Atan, "O maçtan sonra oradaki artıları sezonun kalanına getirmeye çalıştık. Son 10 haftadır ligin en çok topa sahip olan ve en az top kaybı yapan ekibiyiz. Amacımız Başakşehir'in DNA'sında olan Avrupa kupalarına katılabilmek. Üçüncülük hedefi belirmiş gibi gözüküyor. Bir maçımız eksik. Eyüpspor dışında rakiplerimiz kolay maçlarını oynadı. Bizim de maçlarımız zor. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım sezon sonunda Avrupa kupalarına katılabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yusuf Sarı elit takım oyuncusu"

Beşiktaş karşısında attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Yusuf Sarı'nın performansını da değerlendiren Çağdaş Atan, şu görüşleri paylaştı:

"Yusuf Sarı'nın hafta içinde sakatlığı vardı. Kullanmayı çok istedik. Seferber olduk. Büyük bir özveriyle sahadaydı. Golü atmadan önce Yusuf'u oyundan çıkarmayı planlıyorduk. Futbol bazen böyle bir şey. Oyunda 1 dakika daha kaldı ve 2 gol attı. Yusuf Sarı asla kontra atak oyuncusu değil. Geniş alan oyuncusu olduğu kesin ama dar alanda da yaptığı driplingler onu elit takımların ideal bir kanat oyuncusu haline getiriyor. Yusuf Sarı geçiş oyuncusu değil elit takım oyuncusu."

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili övgüde bulunan Atan, "Solskjaer, çok beyefendi biri. Klas bir hoca. Ona Türk futboluna getirdiği saygıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ole Gunnar Solskjaer: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tür goller yediğiniz zaman nasıl açıklayacağınızı bilmiyorsunuz. Galibiyeti hak etmedik. Üçüncülük için iyi bir fırsatımız vardı ama değerlendiremedik. Rakiple benzer şanslar yakaladık ama atamadık. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Bugünle ilgili söylenecek hiç olumlu bir şey yok." dedi.

Savunmada sakatlıkla ilgili sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Norveçli teknik adam, "Zaynutdinov, Necip, Tayyip, Emirhan, Uduokhai sakat olan oyuncularımız. Svensson bugün savunmada iyi oynadı. Bazı yerler, pozisyonlar bu eksikler nedeniyle değişti ama yeterli olmadı, sonuç almayı başaramadık. Paulista uzun bir sakatlıktan çıktı ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Savunmada bu eksiklerle zor bir maç oldu. Emrecan Terzi'yi sol beke, Masuaku'yu sol stopere almayı düşündüm ama Emrecan da uzun süredir sakattı. Uzun süreli sakatlıktan çıkan oyuncunun tam hazır olmadan oynamasının adil olmayacağını düşündüm. Gençlerin tam hazır olduğunda oynaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarın tepkisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı teknik adam, "Tepkilerini anlıyorum, haklılar. Ben ve oyuncularım acı çekiyoruz. İstedikleri tepkiyi gösterme hakları var. Daha farklısı da beklenemezdi. Yüksek beklentiler karşılanmadığında böyle tepkiler oluyor. Onlardan özür diledik. Göreve geldiğimizde 1 maç eksikle 7. sıradaydık. Hedefimiz Avrupa kupalarıydı. Şimdi 4. sıradayız ve Avrupa için savaşmaya devam edeceğiz. Samsunspor'dan daha fazla puan toplamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Performans göstermeyen oyunculara yaptırım uygulamakla ilgili konuşan Solskjaer, "Sezon sonuna kadar elimdeki oyuncularla devam edeceğiz. Ağır cezalara inanan bir hoca değilim. En iyi ceza süre vermemektir. Oyuncu kenarda beklediğinde oynamak için çabalar. Bu anlamda en büyük yaptırımım daha az oynatmak olur. Mustafa genç ve savaşan bir oyuncu. Bugün de bunu gösterdi. Taraftarın da böyle düşündüğünü düşünüyorum. Bu tür yaklaşım gösteren, enerji gösteren genç oyuncuları seviyorum." şeklinde konuştu.

"İstikrar için zamana ihtiyaç duyuyoruz"

Beşiktaş'ın istikrarlı bir yapıya kavuşması için sabır gerektiğinden bahseden Norveçli teknik adam, şunları söyledi:

"Başkanımızla yeni bir döneme başlıyoruz. Takıma dengeli ve uyum içinde oyuncular getirmemiz lazım. Takımı 2-3 transfer döneminde doğru karakterlerle bir yere getirebiliriz. Kongrede olanları gördüm, ilk kez böyle bir şey gördüm. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Beşiktaş'ın kendisine yeten bir kulüp olması gerekiyor. Bize plan lazım. Scout ekibimizle bu plana başladık. Sabretmek zorundayız. İstikrar lazım. Bazı insanların da buna zamanı yok. Biz istikrar için zamana ihtiyaç duyuyoruz. Başkanla oturup plan yapıyoruz. Şu an sahip olduğumuz oyuncular iyi oyuncular ama daha iyisini bulmamız gerekiyor. Daha iyisini bulmak için de belirli transfer dönemlerine ihtiyacımız var. Şu an Avrupa kupaları için son 7 maçımız var. Savaşma ruhunu göstermek istiyoruz. Oyuncularım da acı çekiyor. Soyunma odasında böyle bir görüntü vardı. Hayal kırıklığı oluşturan bir gece yaşıyoruz."

Göreve geldiği ilk andaki inancının devam ettiğini vurgulayan Solskjaer, "Hala aynı inançtayım. Taraftarlara, başkana baktığım zaman çalışanları ve tutkuyu gördüğüm zaman inancım devam ediyor. Bazı şeyleri yapmak için çok karanlık yollardan geçmek lazım. Beşiktaş son yıllarda futbol anlamında kötü süreçler geçiriyor. Geldiğimin ilk ayında herkes yüksekti, her şey çok iyiydi, herkes çok çalışıyordu. Sonra bir ufak düşüş yaşandı. Çok daha yukarı çıkacağımızı biliyorum. Bu potansiyel var. Diğer iki büyük takımın çok gerisinde kaldık. Böyle geride kalınca şampiyonluğa inanmak için işiniz zorlaşıyor. Tepeye gelmek ne kadar sürer bilmiyorum ama sürece inanıyorum. Yaptığımız her şey buna inandırıyor. Çok fazla para harcayarak bir şeyler yapmayacağımızı biliyorum. Ocak transfer dönemi her zaman zor olur." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularının faul yapma konusunda çok kibar olduğunu belirten Solskjaer, "Takımı en iyi performans gösterecek oyunculardan seçmeye çalışıyorum. Alex Oxlade-Chamberlain maalesef bugün sağbek oynamak zorunda kaldı. Kendisi gururlu ve çalışkan bir oyuncu. Takımımızdaki çoğu oyuncu da iyi karakterler ve iyi oyuncular ama çok kibarız. Çok kolay gol yiyoruz. Yediğimiz golde rakibe 3 kez faul yapabilirdik ama yapmadık. Karşınızda Messi ve Neymar gibi elit bir oyuncular olur ve bir şey yapamazsınız ama bu kadar kolay izin verince bunlar yaşanıyor. Sadece Alex Oxlade-Chamberlain değil diğer oyuncuların da kazanan kimliklerini yansıtması gerekiyor. Bazen rakibi ısıracaksınız, faul yapacaksınız." diye konuştu.

Hakan Daltaban: "Özür dilemekten başka şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup olmaları nedeniyle camiadan ve taraftarlardan özür diledi.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Daltaban, "Çok daha güzel şeyleri konuşmak için burada olmayı arzu ederdim. Öncelikle maçın hakemini ve rakibimiz Başakşehir'i tebrik ediyorum. Maalesef taraftarlarımızdan yönetim kurulu adına özür dilemek zorundayım. Bugüne kadar bu tribünlerde yaşadığımız bütün zulmü bugün taraftarımızın yaşadığını gördük. Bir yönetim kurulu üyesi olarak, yönetim kurulum adına bu açıklamayı yapmak zorundayım. Çok üzgünüz. Bu dönemi maalesef bu kadroyla, bu anlayışla, bu felsefeyle geçirmek zorundayız. Bugün hepinizin dinlediği gibi başkanımız önümüzdeki dönemlerle ilgili birtakım planlarını dile getirdi. Mevcut dönemi kapatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok üzücü ve beklemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Tribünlerimizden, camiamızdan özür dilemekten başka şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok." diye konuştu.

Kendisinin de siyah-beyazlı tribünlerden geldiğini vurgulayan Hakan Daltaban, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu seneyi kapatmak zorundayız. Bu seneyi kapatırken arkadaşlarımıza Beşiktaş formasının değerini, anlayışını, armanın ne olduğunu anlatmakla ömrümüz geçiyor. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu seneden sonra her şeyin hesabını daha net verebileceğimiz bir duruma geleceğiz. Ama ben de tribünün bir ferdiyim. Ben bu tribünden gelen biriyim. Herkesin ne hissettiğini biliyorum. Onlarla aynı duyguları hissediyorum. Şu anda tek hedefimiz ligi üçüncü bitirmek. Bununla ilgili çalışmaları yapmak. Keşke daha iyi bir tabloyla önünüze çıkabilseydim. Bütün mahcubiyetimizle Beşiktaş camiasından özür diliyoruz. Mazeret var mı, yok. Hakemle ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Rakibimizin sportmenliğiyle ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok."

Futbolculara "Beşiktaşlılık ruhunu" anlatmaya çalıştıklarının altını çizen siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, "Beşiktaşlılık ruhunun ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sanıyorum tam anlamıyla beceremedik. Bütün camiamızdan özür dilemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İyi günlerde karşınızdayız. Kötü günlerde de karşınızda olma zorunluluğumuz var. Bu seneyi bu şekilde kapatacağız. Önümüzdeki seneden sonra çok daha güzel planları, çok daha güzel projeleri Beşiktaşlılık ruhunu, arma ruhunu, takım ruhunu, her maçta aynı mücadeleyi görebilmek adına bütün eforumuzu yansıtacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlardan teknik heyet ve futbolculara tepki

Beşiktaş taraftarları, maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolculara tepki gösterdi.

Müsabakanın ardından kuzey kale arkasında yer alan taraftarları alkışlamaya giden teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tepki görürken, Norveçli çalıştırıcı soyunma odasına gitti.

Siyah beyazlı oyuncular, daha sonra soyunma odasından sahaya döndü. Taraftarların takıma yönelik tepkilerini dinleyen futbolcular, siyah-beyazlı futbolseverleri sakinleştirmeye çalıştı.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, alınan mağlubiyetten dolayı tribünlerden bir süre ayrılmayan taraftarlarla konuştu.