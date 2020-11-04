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5 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Başakşehir'den Manchester United'a karşı tarihi galibiyet

04 Kasım 2020, Çarşamba 22:49
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yendi.

10. dakikada Manchester United'ın gelişen atağında Van de Beek, Medipol Başakşehir ceza sahası dışında bekleyen Luk Shaw'a pasını attı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda top ters direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında sol kanatta Deniz Türüç ile verkaç yapan Visca, açısını düzeltip çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın kendi ceza sahasından attığı uzun pası kontrol eden Demba Ba, rakip ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Henderson ile karşı karşıya kalan Senegalli oyuncu, ayak içiyle köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

32. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Visca, sol kanattan bindiren Bolingoli'nin önüne topu gönderdi. Bu oyuncunun altıpas önüne yaptığı ortada Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Henderson'da kaldı.

40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç, Van de Beek'ten kaptığı topla sol kanattan hızla ilerledi. Ceza sahası içindeki Demba Ba'ya yerden pasını gönderdi. Demba Ba topun üstünden atladı ve geriden gelen Visca düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

43. dakikada Manchester United farkı 1'e indirdi. Shaw'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan Martial kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Manchester United, Medipol Başakşehir kalesini cepheden gören pozisyonda serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Bruno Fernandes'in şutunda, Mert Günok meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

81. dakikada atılan uzun pasta rakibinden topu kapan Gulbrandsen, Manchester United ceza sahasına girdi. Dar açıdan, önündeki rakibine rağmen sert bir şut attı, Maguire'a çarpan top kornere gitti.

90+2. dakikada Epureanu mutlak bir golü önledi. Shaw'ın sol kanattan kullandığı kornerde Matic'in indirdiği topa Mehmet Topal ters bir vuruş yaptı, kaleci Mert'i geçen topu Epureanu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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