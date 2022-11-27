Fas, Belçika'yı 2-0 mağlup etti

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla Fas, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir maçtan galibiyetle ayrıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın grup aşamalarında son 8 maçını kazanan Belçika, 45 bin kişilik Al Thumama Stadı'nda kendisine deplasman havası yaşatan Faslı taraftarların coşkulu desteğine karşın mücadeleye baskılı başlayan taraf oldu.

Kanada maçında takımına galibiyeti getiren golün sahibi Fenerbahçeli Batshuayi, 5. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Bounou'yı geçemedi.

35. dakikada Hakimi sağ kanattan ceza sahasına girer girmez vurdu ancak ayağının dışına gelen top yandan autla sonuçlandı.

İlk yarının uzatma bölümünde sağ taraftan Hakimi'nin kullandığı serbest atışta top ağlara gitti ancak VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayılmadı.

Fas, 24 yıl sonra kazandı

İkinci yarıya iki takım da tempolu başladı. 52. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Hazard'ın şutunda kaleci Bounou topu kornere çelerken, 5 dakika sonra Faslı futbolcu Boufal'ın sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

Fas Teknik Direktörü Walid Regragui'nin ikinci yarıdaki Sabiri hamlesi, 5 dakika sonra golle sonuçlandı. Sabiri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Courtois müdahale edemeden ağlarla buluştu.

Turnuvadaki ilk golünü atan Faslı futbolcular, gol sevincini secdeye giderek kutladı.

Belçika'nın beraberlik için yüklendiği 90+2. dakikada yarı alanından çıkmaya çalışan rakibinin hatasından yararlanarak topu kapan ve sağdan ceza alanına giren Ziyech'in pasında Aboukhlal'a dokunmak kaldı: 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Faslı futbolcular, maçın son düdüğünden sonra büyük sevinç yaşarken, tribünlerde görülmeye değer bir coşku vardı.

Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi.

Toplam 6 dakika uzadı

Belçika ile Fas arasındaki mücadele, turnuvada topun en fazla oyunda kaldığı maçlardan biri oldu.

Karşılaşmanın Meksikalı hakemi Cesar Ramos, ilk yarının sonunda 1, ikinci yarısının sonunda ise 5 dakika uzatma oynattı.

Fas, liderliğe yükseldi

Gruba Hırvatistan beraberliğiyle başlayan, bugün de Belçika'yı 2-0 yenen Fas, 4 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

F Grubu'ndaki diğer maçta Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya gelecek.

"Üç Büyükler"in futbolcuları sahada

Belçika-Fas maçında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçeli üç futbolcu mücadele etti.

Beşiktaşlı savunma oyuncusu Saiss, Fas Milli Takımı'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. Belçika'da ise Fenerbahçeli Batshuayi ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Mertens 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Onana cezalı duruma düştü

28. dakikada sarı kart gören Onana, son grup maçında cezalı duruma düştü.

Belçika gruptaki son maçında 1 Aralık Perşembe günü, saat 18.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak.

Fas'ın galibiyeti coşkuyla kutlanıyor

Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Faslı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Statta ve Doha'nın çeşitli yerlerinde kurulan ekranlarda karşılaşmayı izleyen Faslı taraftarlar, bitiş düdüğüyle sevinç gösterilerine başladı.

Katar'ın tarihi Souq Waqif Çarşısı ve kurulan taraftar alanındaki Faslı taraftarlar, galibiyeti doyasıya kutladı.

Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, ellerindeki Fas bayraklarını sallayarak çalan şarkılara da büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi.

Başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla galibiyeti kutluyor.

Birçok kentte önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, çeşitli marşlar eşliğinde yaptıkları meşale gösterileriyle galibiyetin sevincini çıkardı.

Belçika galibiyeti Faslı futbolcuların güvenini tazeledi

F Grubu'nda Belçika'yı 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Harika bir takımız. Hırvatistan-Kanada maçında ve gruptaki son karşılaşmalarda neler olacağına bakacağız. Bu maçı kazanmak güvenimizi tazeledi." diye konuştu.

Gruptan çıkma şanslarını değerlendiren Hakimi, "Maç maç bakacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Fas'ın kazandığı en büyük galibiyetlerden bir tanesi. 1998 Dünya Kupası'ndan bu yana galip gelemiyorduk. Teknik direktörümüzle çok iyi iş çıkardık. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kanada karşısında da çok fazla pozisyona girdiklerini aktaran yıldız futbolcu, Belçika maçında bunları gole çevirmeyi başardıklarını belirtti.

Hakimi, Faslı taraftarların tribünlerin büyük bir kısmını doldurarak takıma verdikleri destekle ilgili soruya, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tribünlere baktığımda her yer kırmızıydı. Bizi desteklemekten bir an geri durmadılar. Evimizde gibi oynadık. Fas'tan gelip bizi desteklediler. Maddi olarak fedakarlıkta bulundular. Teşekkür etmek istiyorum." cevabını verdi.