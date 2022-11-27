Fas, Belçika'yı yendi; Brüksel ve Hollanda'da olaylar çıktı

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Faslıların kutlamaları sırasında olaylar çıktı.

Maçın bitmesinden sonra Brüksel'de yaşayan Faslılar araçlarıyla korna çalarak şehir içinde tur attı.

Brüksel'in merkezindeki Midi Tren İstasyonu civarında yüzlerini kapatan bazı kişiler toplanarak, caddelerde havai fişekler fırlattı.

Bazı yerlerde ise kiralama şirketlerine ait birçok skuter ile çöp kutusu ateşe verildi. Saatlik araç kiralama şirketine ait bir araç da kalabalık tarafından ters çevrildi.

Midi Tren İstasyonu yakınındaki Lemonnier Bulvarı'nda bazı binek araçlar ve birçok bisikletin de ateşe verildiği görüldü.

Bazı otobüs ve tramvay durakları da tahrip edildi.

Polis, bir süre sonra gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Merkezi caddelere çok sayıda ekip sevk eden polis, Midi Tren İstasyonu civarından uzak durulması duyurusu yaptı.

Polis ekipleri ayrıca kent merkezindeki bazı metro istasyonları ile turistik yerlere giden yolları ve dükkanların bulunduğu caddeleri de kapattı. Kent içi ulaşım ciddi ölçüde aksadı.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, kentteki şiddet olaylarını kınadığını bildirdi. Polisin olaylara müdahale ettiğini kaydeden Close, olay çıkaran gruplara turistik merkezi bölgelere ve dükkanların bulunduğu caddelere gelmeme çağrısında bulundu.

Fas taraftarları korna çalarak araçlarıyla bazı cadde ve sokaklarda tezahürat yapmayı sürdürüyor.

11 milyon 400 bin nüfuslu Belçika'da yaklaşık 500 bin Fas asıllı vatandaş yaşıyor.

Hollanda'daki kutlamalarda da olaylar çıktı

Maçın bitmesinin ardından Amsterdam'da yaşayan Faslılar, araç ve motorlarıyla şehirdeki Merkator, Osdorp ve 4045 meydanlarında korna çalarak, tur attı.

Çok sayıda havai fişek kullanılan kutlamalar esnasında Merkator Meydanı'nda bir araç ateşe verildi.

Polis olayların yaşandığı yolları trafiğe kapatırken, itfaiye yangına müdahale etti.

Rotterdam ve Lahey'de gösteriler

Polis, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rotterdam'daki kutlamalarda 500 civarında Faslının taşkınlık çıkardığını belirterek, müdahale edilmek üzere çok sayıda polis ve panzerin olay yerine intikal ettiğini aktardı.

Lahey'deki Vaillant Meydanı'ndaki kutlamalarda çok sayıda havai fişek kullanıldığını ifade eden polis, taraftarlardan meydanı boşaltmalarını istedi.