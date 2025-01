Fenerbahçe'nin tur ihtimali son maça kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında misafir ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, tur fırsatını son maça bıraktı.

2. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Çağlar Söyüncü topu penaltı noktasına doğru doldurdu. Yusuf Akçiçek, meşin yuvarlağa gelişine vurdu, savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.

20. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Szymanski'nin pasında İrfan Can Kahveci, En-Nesyri'yle paslaşıp meşin yuvarlağı tekrar Szymanski'yle buluşturdu. Polonyalı futbolcunun ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

26. dakikada Mikautadze'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Kumbedi, Çağlar'dan sıyrılıp çaprazdan sert vurdu ancak Djiku son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

27. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Cherki kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortaya Mikautadze gelişine voleyle vurdu, top az farkla üstten dışarı çıktı.

35. dakikada sol kanattan atağa katılan Szymanski, ceza yayı üzerindeki Fred'e ortaladı. Brezilyalı futbolcunun göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

39. dakikada Lyon gole yaklaştı. Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen uzun topta Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Tolisso'da kaldı. Bu oyuncunun kale sahası önü sağ çaprazdan şutunda, İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

44. dakikada İrfan Can Eğribayat'ın uzun vuruşunda Niakhate ters bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlağı kapan En-Nesyri ceza sahasına girip yerden sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+6. dakikada Tadic'in pasında soldan atağa kalkan İrfan Can Kahveci, Niakhate'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Simone Sozza, Niakhate'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Sozza, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuya sarı kart gösterdi.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

62. dakikada Lyon etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mikautadze, ceza sahası içindeki Lacazette'e pasını aktardı. Bu futbolcunun göğsüyle yumuşatıp yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi.

65. dakikada kazanılan serbest atışta Benrahma'nın ceza yayı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada Djiku'nun pasında Tadic'ten önce topu kapan Benrahma, bekletmeden pasını Cherki'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu Lacazette'in kafayla tamamladığı meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

83. dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden ortasında ön direğe hareketlenen Dzeko'nun vuruşunda, kaleci Perri yakın mesafeden gole izin vermedi.

88. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Benrahma'nın direkt kaleye gönderdiği topu İrfan Can Eğribayat iki hamlede kontrol etti.

Müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten sarı-lacivertli ekip, tur şansını son maça bıraktı.

Fenerbahçe, ligin son haftasında deplasmanda 30 Ocak Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak.

Yusuf beğeni topladı

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Olimpik Lyon karşısında beğeni topladı.

18 yaşındaki savunma oyuncusu, üçlü savunmada etkili bir performans ortaya koyarken, attığı paslarla da tribünlerden alkış almayı başardı.

Amrabat ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ve Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü.

Müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan oyunculardan Amrabat, 72. dakikada, Bright Osayi-Samuel ise 87. dakikada gördükleri sarı kart nedeniyle Midtjylland deplasmanında forma giyemeyecek.

Avrupa'da üst üste 2 maçta gol bulamadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 karşılaşmada gol bulmayı başaramadı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 müsabakada da rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 5 müsabada gol bulmayı başarmıştı.

Ligin 6. haftasında evindeki Athletic Bilbao maçına kadar Avrupa'da oynadığı 9 maçın tamamında gol bulan Fenerbahçe, İspanyol temsilcisinin ardından Olimpik Lyon filelerini de havalandırmayı başaramadı.

Mourinho'dan ilk hamle 59'da geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Olimpik Lyon karşısında oyuna ilk müdahalesini 59. dakikada yaptı.

Sakatlık, ceza ve listeye yazılmama nedeniyle kısıtlı bir kadroyla Fransız temsilcisi karşısına çıkan sarı-lacivertlilerde Mourinho, ilk değişiklikte sarı kartı bulunan İrfan Can Kahveci'yi oyundan aldı.

61 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can'ın yerine Allan Saint-Maximin'i sahaya sürdü.

Mourinho: VAR hakeminin maçın sonucuna büyük etkisi oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, VAR hakeminin karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki ettiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, Szymanski'nin pozisyonunda VAR'ın hakemi çağırmadığını ve bunun hata olduğunu belirtti.

VAR kararlarının sonucu etkilediğini aktaran Mourinho, "VAR hakeminin maçın sonucuna büyük etkisi oldu. Meslektaşım kendisinin yeterince şanslı olduğunu düşünecek ki oyuncusunu oyundan aldı. Son maçta elimizde 11 oyuncu olacak mı bilmiyoruz. Nasıl takım kuracağız göreceğiz. 9 puan yeterli olacak mı bilmiyorum onun için pek çok kombinasyonun bir araya gelmesi gerekiyor. Biz oraya galibiyet için gideceğiz." dedi.

Saint-Maximin'in 3 haftadır antrenman yapmadığını aktaran Mourinho, oyuncunun performansına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Maxi, 3 haftadır antrenman yapmamış bir oyuncu olarak performans sergiledi. Kendisi fiziksel olarak fit durumda değil. Maç ritmine sahip değil ama herkese ihtiyacımız vardı. Maç içerisinde İrfan'ın sarı kartı vardı ve ikinci sarı karttan korktum. Maxi'nin birebirleri oynayarak bize yardım edebileceğini düşündüm çünkü karşısındaki rakibinin sarı kartı vardı. Elinden geleni yaptı ve denedi. Fiziksel anlamda üst seviyede değildi. Geleceğine dair hiçbir şey bilmiyorum."

Kulüp için taraftardan destek istediğini hatırlatan Mourinho, şöyle devam etti:

"Yusuf benim için sürpriz olmadı. 18 yaşında ama çok profesyonel. Antrenmana ilk gelen ve son giden oyunculardan. Kendisine iyi bakıyor, öğreniyor. Antrenmanlardan sonra ekstra çalışıyor. Kendisinin harika bir oyuncu olacağını söylemiştim. Onu böyle bir maçta sol bekte oynatarak aslanların arasına atamazdım, bu onun için zor olurdu. Kendisini rahat hissettiği, güvenli hissettiği pozisyona koydum. Solda zavallı Szymanski'nin özveri yapması gerekti. Kendisi de takıma oldukça iyi yardım etti. Yusuf'un potansiyeli var dolayısıyla benim için sürpriz değil."

Son maçtaki eksiklere değinen Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an elimizde bir takım var, turu geçersek elimizde başka bir takım olabilecek. Şu an içinde bulunduğumuz zor. 9 puan tur için belki yeter belki de yetmez. 10 puan bence yeterli olabilir. 12 kesin yeterli olur ama şu an kısıtlı kadro nedeniyle işimiz zor. Bir sonraki turda listeye yazılabilecek oyuncular var. Eleme turlarında Avrupa geceleri özel atmosferlere sahip olabiliyor. Roma'da almış olduğum cezadan sonra her şey değişti. Bu maçta Lille maçı ve Manchester United maçında olduğu gibi. Bunlar anlamak zor. Önümüzdeki maçtan iyi sonuç almaya çalışacağız. Orada savaşmak için 11 oyuncumuz olacak, umutluyum."

Pierre Sage: Her iki takım da ortaya iyi bir oyun koydu

Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage ise her iki takımın da ortaya iyi bir oyun koyduğunu belirtti.

Fenerbahçe'ye karşı ekstra savunma yapmadıklarını dile getiren Fransız teknik adam, "Her iki takım da ortaya iyi bir oyun koydu. Rekabet gücü oldukça yüksekti. Her zaman oynadığımız gibi oynadık, bir değişiklik yoktu. Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Hücum odaklı oynamayı gözettik. Ligimizdeki son 2 maça göre daha makul oynadık. Daha dikkatli oynayan bir rakibimiz vardı. Ortaya onlara uygun bir oyun koyduk." diye konuştu.

Maç içerisinde ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Sage, şunları kaydetti:

"Sahada profesyonel oyuncular vardı. Birbirleriyle ilişkilerini iyi buldum, pozitifti. Ben de maçı elimden geldiğince yönetmeye çalıştım. Birkaç fırsat yakaladık, değerlendirmeye çalıştık. Mücadeleden dolayı çok fazla kart görüldü. Kolay bir maç değildi."

Sage, Kumbedi'nin Szymanski ile arasında yaşanan pozisyonda ise kasten bir harekette bulunmadığını sözlerine ekledi.