Ferencvaros galibiyeti Trabzonspor'a yetmedi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yenen Trabzonspor, grupta 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol bindiren Eren Elmalı'nın pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

13. dakikada Bakasetas'ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet'nin ceza alanı çizgisi yakınından şutunda , yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

15. dakikada yine Trezeguet'nin pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın yakın mesafeden vuruşunda, top üsten auta gitti.

22. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Bartra'nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz'u geçen topu çizgi üzerinde savunma çıkardı.

41. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz topu kornere çeldi.

67. dakikada Bakesetas'ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada Zachariassen sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılarak topu Mercier'e aktardı. Bu futbolcunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Paszka'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Kovacevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

87. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz yatarak topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Teknik Direktör Avcı: 9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ferencvaros karşısında ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son dönemlerin ilk yarısı itibarıyla en iştahlı, görkemli oyununu oynadık. Oyun planına sadık kaldık. Pozisyon zenginliği, rakibe baskı, pozisyon vermeme anlamında istediklerimizi yaptık. İlk yarı itibarıyla büyük keyif aldık." dedi.

İkinci yarı ise dengeli bir oyun olduğunu kaydeden Avcı, "Kontrol bizim elimizdeydi. Rakibe sadece 1 şut pozisyonu verdik. Ancak daha fazla üretmeliydik. Oyuncuların sürelerini, sakatlıkları düşündük. Umut'un ufak sakatlığı vardı. İhtiyaç duysak alacaktık ama almadık. Oyuna giren çıkanlar doğru cevap verdi. Grubun liderini tek yenen takımız. 9 puanla 3. sırada kaldık. Kısmet, yol haritası böyle oldu. Oyuncularımı, rakibi tebrik ediyorum. Başakşehir lider çıktı, Sivasspor lider çıktı. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Ülke futboluna katkı sağlıyorlar." şeklinde konuştu.

Avcı, bordo-mavili takımda teknik adam olarak 100 maç barajını aşmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Trabzonspor ailesine, taraftarına, kulüp başkanına, çalışanlara, bütün personele, ekibime, oyuncularıma minnetlerimi sunuyorum. Hep beraber harika duygular yaşıyoruz. İkinci sene doluyor, üç sezon dolu dolu geçiyor. Bunun içinde 3 kupa, saygı, sevgi var. Organizasyonlar geliştirmeye çalışıyoruz. Şükranlarımı sunuyorum. Her zaman her yerde bu desteği bana gösterdiler. Onlardan bir ricam daha var. Onlarla çok güzel hikayeler yazıyoruz. Bizi bırakmasınlar. Pazar gününden itibaren onları full şekilde bekliyorum. Geçen sene beraber yaptıysak, ikinci şampiyonluk yoluna çıkarken onlara ihtiyacımız var."

Avcı, Gomez ve Umut Bozok'un yokluğunda sahaya sürdüğü Yusuf Yazıcı'nın performansından memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Ferencvaros Teknik Direktörü Cherchesov: İyi bir maç oynadık

Trabzonspor'a 1-0 yenilmesine karşın grubu lider bitiren Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov, mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

Cherchesov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Deplasmanda tabii ki biz de kazanmak istedik. Onlar da kazanmak istedi. İyi bir maç oynadık. Biz grup lideri olarak çıktığımız için mutluyuz. 47 yılın ardından grup lideri olarak bir sonraki aşamaya çıkmayı garantiledik." dedi.

Her maçın analizini yaptıklarını, bu karşılaşmanın da analizini yapacaklarını anlatan Cherchesov, bu şekilde yollarına devam edeceklerini kaydetti.