Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında hata yapmadı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

7. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz, topu ceza sahasına ortaladı. Osimhen'in kafayla indirdiği topu Sara, Frankowski'ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

10. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cordova, kafayla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Muslera topu kontrol etti.

23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir, ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Hadergjonaj'ın çizgide kontrol ederek içeriye doğru gönderdiği topu Vilhena, sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-0.

39. dakikada topla çıkmaya çalışan Galatasaray'da Frankowski'ye baskı yapan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı kaptı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi yakınından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, rakip ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Yusuf Özdemir'in çaprazdan vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

51. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz rakip ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen meşin yuvarlak Aliti'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

62. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın arka direğe ortaladığı meşin yuvarlağı Osimhen kafayla ağlara gönderdi: 1-2.

67. dakikada Galatasaray üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ kanattaki Torreira'nın ortaya çıkardığı top, Barış Alper Yılmaz ve rakibinden sekip Osimhen'in önüne geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

85. dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün, topu orta alanda Sara'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahası içine koşu yapan Oshimen'i topla buluşturdu. Kaleciyi de geçen Osimhen'in çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Okan Buruk, Galatasaray'da 100. galibiyetini yaşadı

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 21. galibiyetini aldı. Beş de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 68'e çıkardı. Namağlup ünvanını sürdüren "Cimbom" en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde resmi maçlardaki 100. galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı ekipte 2022-2023 sezonu öncesinde teknik direktörlüğe getirilen Buruk, Alanyaspor mücadelesiyle 139. resmi maçına çıktı. Geride kalan bölümde Galatasaray'ın başında 99 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi gören Okan Buruk, 100 galibiyete ulaştı.

Okan Buruk, takımının başında 100. Süper Lig müsabakasında 82. kez galibiyet sevinci yaşadı.

Dört maç sonra kazandı

Galatasaray, 4 resmi maçın ardından galibiyetle tanıştı.

Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Söz konusu süreçte ligdeki Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçları beraberlikle sonuçlandı.

Dört maçlık beraberlik serisini sonlandıran Galatasaray, galibiyet hasretini dindirdi.

Ligde 27 maçtır mağlup olmuyor

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 27 müsabakaya çıkardı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 26 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Deplasmanda 25 maçtır yenilmiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 25 deplasman mücadelesinde yenilmedi.

Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.

Alanyaspor ile yaptığı son 5 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile yaptığı son 5 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor karşısında son puan kaybını 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 2-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmadan üçer puan çıkarmayı başardı.

Osimhen 17. golünü attı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye yükseltti.

Mücadelenin 62. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren Osimhen, 21. Süper Lig müsabakasında 17. kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki santrfor, toplamda 23 gole ulaştı.

Günay Güvenç devre arasında kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın tecrübeli kalecilerinden Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü.

Mücadelede ilk 45 dakikanın son anlarında Galatasaray cephesi penaltı bekledi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi ve futbolcuları pozisyonla ilgili itirazlarda bulundu. Takımlar soyunma odasına giderken hakem Yasin Kol'un Günay Güvenç'e kırmızı kart gösterdiği bildirildi.

Günay'ın oyundan atılmasıyla sarı-kırmızılı ekibin kulübesinde yedek kaleci kalmadı. Galatasaray, maçın 57. dakikasında sarı kart gören kaleci Fernando Muslera'nın sakatlanması veya oyundan atılması durumunda kalecisiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ahmed Kutucu cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Müsabakanın 90. dakikasında oyuna giren Ahmed, 4 dakika sonra yaptığı faulün ardından hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sezonun ilk yarısında ikas Eyüpspor'da 6 sarı kart gören Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı takımda ikinci kez sarı kart gördü.

Cezalı duruma düşen Ahmed, ligin 28. haftasındaki Onvo Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray, 1'i kırmızı 8 kart gördü

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1 kırmızı, 7 sarı kartla tamamladı.

Hakem Yasin Kol, sarı-kırmızılı futbolculardan Günay Güvenç'e devre arasında kırmızı, Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Eren Elmalı, Fernando Muslera, Alvaro Morata, Roland Sallai ve Ahmed Kutucu'ya ise sarı kart çıkardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Taraftarımızla kenetlenerek yine şampiyonluğa ulaşacak takım biziz

Buruk, maçın ardından gerçekleşen toplantıda, kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını söyledi. Geçen hafta aldıkları beraberlik sonrası üzerlerinde biraz baskıyla maça başladıklarını dile getiren Buruk, "Özellikle ikinci yarıda bunu değiştirdik. Rakibimizin ilk defa üçlü savunma yani savunmada 5'liye geçmeleri, bu şekilde oynamaları beklediğimiz bir şey değildi. Rakibin özellikle 5'li savunması, 3'lü orta saha ile dizilişimizi ve özellikle hücumdaki etkinliğimizi azalttı." diye konuştu.

Buruk, Alanyaspor'un iyi savunma yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kalemize ilk gelen top gol oldu. Beklemediğimiz bir yerde, çok fazla getirtmediğimiz yerden gol yedik. İlk yarıda biraz düşüş oldu. Özellikle gol sonrası psikolojik olarak biraz geriye gittik. Devrede uyandık. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık. 1-1 sonrası çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Daha sakin, daha sabırlı ve daha doğru oynadık. 2-1 sonrası ise çok fazla pozisyon yakaladık. Burada 3-4. golü çok rahat bulabilirdik. Rakibimiz de oyun planını uygulamaya çalıştı. Özellikle uzun toplarla öndeki iki oyuncuyu bulmaya çalıştılar. Günün sonunda kazanan takım olduk."

"Taraftarlarımızın başını 2,5 senedir dik tuttuk"

Geçen haftaki puan kaybı sonrası üzerlerinde biraz stres olduğunu anlatan Buruk, bu maçı galibiyetle kapatarak bu stresi daha da azalttıklarını kaydetti.

Buruk, sahalarında cuma günü Antalyaspor'a karşı oynayacaklarını hatırlatarak, "Bu maçta hem iyi futbol, hem daha özgüvenli futbol hem de daha çok ürettiğimiz bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olan her şartta bizi destekleyen taraftarlarımız için daha fazlasını yapmak zorundayız. Taraftarlarımızın başını 2,5 senedir dik tuttuk. 3. seneye sonuna doğru geliyoruz. Onları mutlu etmek, onları sokağa çıktıklarında gururlu bir şekilde dolaştırmak bizim için en büyük istek, en büyük amaç. Mayıslar bizim ve taraftarımızla coşarak, onlarla birlikte kenetlenerek, daha iyi oynayarak, daha iyi işler yaparak yine şampiyonluğa ulaşacak takım biziz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sıkıntılı bir süreç geçirdiğini ve bu süreçte Yunus Akgün'ün eksikliğinin etkisinin olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Buruk, "Yunus, farklı tipte bir oyuncu. Yani diğer kanat oyuncularına göre daha çok topa sahip olan, daha çok topu tutan, oyun içerisinde girip, top alıp oyunu çözebilen bir oyuncu. Ayağında ağrıları vardı ama o her zamanki gibi Galatasaray için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bugün de onu istedi. Özellikle maç öncesi yani bir 45 dakika oynatabileceğimizi ona söyledik. Ve bugünkü 45 dakika içerisinde de bence iyi işler yaptı." dedi.

"2,5 senedir oynadığımız bir oyun vardı. Bu oyunun biraz altına düşmeye başladık"

Yeni gelen oyuncularla birbirlerini tanımaya çalıştıklarını, bu adaptasyon sürecinin önemli olduğunu dile getiren Buruk, "2,5 senedir oynadığımız bir oyun vardı. Bu oyunun biraz altına düşmeye başladık. Eski agresifliğimizin altına düştük. Daha çok pozisyon verdik. Bu sene daha çok gol yedik. Bunu bizim bir yandan tamir etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, hem oyuncu hem de rakibin oyuncu yapısına göre oyunda esneklik göstermeye çalışacağının altını çizerek, "Yüzde yüz hazır olmayan oyuncularımız var. Morata ilk defa sakatlık sonrası maça çıktı. Yunus sakattı sonra cezalıydı. Yani tam yüzde 100 değil. Bu oyuncular yüzde 100'ünü bulduklarında bence takımı da çok daha yukarıya çekecekler." şeklinde konuştu.