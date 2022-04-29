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Giresunspor'da ligde kalma sevinci

29 Nisan 2022, Cuma 22:00
Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. GZT Giresunspor, bu galibiyetle puanını 43'e çıkartarak ligde kalmayı garantiledi.

5. dakikada GZT Giresunspor atağında sol kanattan Diabate, ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Chiquinho'ya topu aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu kalenin yanından az farkla auta gitti.

15. dakikada Traore'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sergio topla buluştu. Kaleci Muric ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

21. dakikada Giresunspor öne geçti: Sağ kanattan Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada Rassoul'un ceza sahasına ortasında Assombalonga kafa ile Sinan Kurt'a topu aktardı. Sinan Kurt'un gelişine vurduğu top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Diabate sol kanattan yaptığı ortada, boş pozisyonda bulunan Sergio kafa ile vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

54. dakikada Rassoul'un ortasında Giresunspor defansı, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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