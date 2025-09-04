Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 yenerek 5'te 5 yapan Türkiye, grubu ilk sırada tamamladı ve son 16 turunda İsveç ile eşleşti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında Türkiye, Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan A Milli Takım, A Grubu'nu lider tamamladı. Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya gelecek.

İlk yenilgisini yaşayan Sırbistan ise grupta ikinci basamakta yer aldı. Sırbistan, son 16 turunda Finlandiya ile eşleşti.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sırbistan, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve Alperen Şengün'ün kazandırdığı sayılarla 11-0'lık seri elde eden Türkiye, 8. dakikada skoru 19-11'e getirdi. Sırbistan, kalan bölümde Türkiye'ye 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve A Milli Takım, ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da dış atışlarda etkili olup 5'er kez isabet buldu ve Sırbistan, soyunma odasına 49-46 üstün gitti.

Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta Sırbistan, 25. dakikanın ortasına kadar skor üstünlüğünü elinde tuttu. Kalan süreçte Cedi Osman, Larkin ve Alperen Şengün ile kritik basketler bularak öne geçen A Milli Takım, son bölüme 74-73 önde girdi.

Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan ve serbest atış çizgisinden kritik basketler kaydeden Türkiye, karşılaşmadan 95-90 galip ayrıldı.

Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile mücadele etti.

Milli takım, gruptaki ilk maçında Letonya'yı 93-73, ikinci müsabakasında Çekya'yı 92-78, üçüncü mücadelesinde Portekiz'i 95-54, dördüncü karşılaşmasında Estonya'yı 84-64, beşinci ve son maçında ise şampiyonanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti.

Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan ay-yıldızlı ekip, zirvede yer aldı.

Son 16 turunda rakip İsveç

Türkiye, EuroBasket 2025'te son 16 turunda B Grubu'nu 4. basamakta bitiren İsveç ile karşılaşacak.

Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü Arena Riga'da oynanacak.

Alperen, Cedi ve Larkin'den 67 sayı

A Milli Takım'ın Sırbistan karşısında elde ettiği galibiyette Alperen Şengün, Shane Larkin ve Cedi Osman'ın performansı önemli rol oynadı.

Üç oyuncu, milli takımın karşılaşmada kaydettiği 95 sayının 67'sine imza attı. Alperen 28 sayı kaydederken, Larkin 23, Cedi ise 16 sayı üretti.

Türkiye, çeyrek finalde elendiği EuroBasket 2009'dan sonra turnuvada ilk kez üst üste çıktığı 5 maçı kazanmayı başardı.

Sırbistan'a karşı EuroBasket'te 2. galibiyet

A Milli Takım, Avrupa şampiyonalarında Sırbistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti.

Milliler, Sırbistan ile EuroBasket'te 5. kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 2'sini kazanan ay-yıldızlı ekip, 3'ünden ise mağlup ayrıldı.

Türkiye, Sırbistan'a karşı turnuvada ilk galibiyetini EuroBasket 2009'da ikinci turda 69-64'lük skorla almıştı.