Portekiz'i eleyen Belçika, İtalya'nın rakibi oldu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika, Portekiz'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan son 16 turu mücadelesinde Belçika ile son şampiyon Portekiz karşılaştı. 42. dakikada Belçika golü buldu. Thorgan Hazard, ceza sahasının dışında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Münih şehrinde oynanacak. AA

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