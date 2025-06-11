Rusya'da Apple'a LGBT cezası

Rusya'da, Apple'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 milyon ruble (yaklaşık 76 bin dolar) para cezası verildi.

Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. Apple'ın LGBT propagandası yaptığına karar veren mahkeme, ABD merkezli şirketin 6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti. Rusya'da bu konuda Apple'a verilen ikinci ceza oldu. Ülkede 19 Mayıs'ta, Apple'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 7,5 milyon ruble (yaklaşık 94 bin dolar) para cezası verilmişti. Rusya'da, LGBT hareketi geçen yıl terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmişti. AA

Okunma Sayısı: 241

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.