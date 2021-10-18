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18 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Trabzonspor, Süper Lig'de 224 gündür kaybetmiyor

18 Ekim 2021, Pazartesi 15:44
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük bir dönüşüm yaşayarak yükselişe geçti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'yı takımın başına getirdikten sonra rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, maç başına 2,3 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 8. haftası sonrasında göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 41 lig maçına çıktı.

Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu

Geçen sezonki maçlar

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

Bu sezon tek namağlup

Trabzonspor, bu sezon ise 9 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu.

Karadeniz ekibi, 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 224 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor'un, ligde 224 gündür hiçbir takım bileğini bükemedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

Süper Kupa'yı müzesine getirdi

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

Geçen sezon Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

AA

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