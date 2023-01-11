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11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık dualarla yad edildi

11 Ocak 2023, Çarşamba 14:35
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 1. yılında özlem ve hüzünle anılıyor.

Konyaspor Kulübünün Ahmet Çalık için yaptığı çalışmada bazı futbolcular, duygularını çektikleri videoyla dile getirirken, kulüp başkanı Fatih Özgökçen ve takımın teknik direktörü İlhan Palut da görüşlerini paylaştı.

Kulüp başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık'ın 11 Ocak 2022'de Gölbaşı Hacılar mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini anımsattı.

Konyaspor ve ülke futbolunun sadece çok iyi bir oyuncusunu değil, çok güzel bir insanını kaybettiğini anlatan Özgökçen, Ahmet Çalık'ın, kulübün güzel tarihinde, hafızalarında ve dualarında hep yaşayacağını söyledi.

Çok özel bir insan olan Çalık'ın yıllar geçse de acısının ilk günkü gibi tazeliğini koruyacağını belirten Özgökçen, şöyle konuştu:

"Beyefendiliği, insanlığı, özel yaşamı ve karakteriyle kısa sürede herkesin gönlünde taht kurdu, derin izler bıraktı. Rahmetli kardeşimizin çehresini bir gözünüzün önüne getirin. Onun karakteri, kalbinin temizliği ve güzel ahlakı hani derler ya alnına yansır, gerçekten öyle bir kardeşimizdi. Öldükten sonra güzel şekilde anılabilmek herkese nasip olmuyor. Ahmet Çalık'ın vefatıyla dünyanın dört bir tarafından, telefon ve başsağlığı mesajları aldık. Dünyanın birçok yerinde adına su kuyuları açıldı, mescitler, kütüphaneler, okullar yapıldı."

"Ahmet'i asla unutmayacağız"

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da takımının başarılı stoperi Çalık'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Ne söylesek yetersiz, ne söylesek anlamsız kalıyor. Anne babası için muhteşem bir evlat, ağabeyi için muhteşem bir kardeş, Türk futbolu için çok değerli bir sporcu, arkadaşları için kardeşten de öte bir karakter, ihtiyacı olan için çok büyük bir yardımseverdi." ifadelerini kullandı.

Merhum futbolcunun çok değerli bir insan olduğuna dikkati çeken Palut, şunları kaydetti:

"Bu kadar geçen zamanın sonunda Ahmet'in acısı yüreğimizde, gönlümüzde hep ilk günkü gibi duruyor. Elbette hayat devam ediyor. Çalışıyoruz, maçlara çıkıyoruz. Yeri geldiği zaman seviniyoruz ama bir gün bile onu unutmuyoruz. İnsan hafızası unutmaya programlı, böyle yaratılmışız ama biz Ahmet'i asla unutmayacağız. Tesiste, stadyumun her köşesinde ona ait hatıralarımız var. Yüreği yanan anne, babasına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun Ahmet kardeşimin."

Futbolcular Çalık'ı çektikleri videoyla anlattı

Konyaspor Kulübünün Ahmet Çalık için yaptığı çalışmada bazı futbolcular, duygularını çektikleri videoyla dile getirdi.

Futbolcular Ömer Ali Şahiner, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Abdülkerim Bardakçı, Umut Nayir, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Alper Uludağ, Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu ve Vedat Muric, Ahmet Çalık ile ilgili anılarını anlattı.

Bir dönem Konyaspor forması giyen Medipol Başakşehirli futbolcu Ömer Ali Şahiner, "Ahmet, harika bir insandı. Dürüstlüğüyle bilinirdi. Ahmet kardeşimle bir araya geldiğimizde çok iyi stadyum anonsörlerini taklit ederdi. Özellikle Konyaspor'un anonsörü Mustafa Durmuş'un söylediklerini çok tekrar ederdi." dedi.

Gaziantep FK futbolcusu İbrahim Pehlivan da Çalık ile 15 yıllık geçmişi olduğunu belirterek, "Çocukluğumuz neredeyse birlikte geçti. Gençlerbirliği altyapısından bu yana tanışıyoruz. Birlikte çok güzel anılarımız oldu. Birlikte umreye gittik. Ahmet ile son görüşmelerimizde evlilik üzerine konuşurduk. Yakın zamanda düğünü olacaktı." ifadelerini kullandı.

Kayserisporlu Emrah Başsan da "Bir mekana gittiğimizde bana 'Ağabey hesapları neden hep sen ödüyorsun' diye sordu. Ben de gülerek, 'Ben sizden büyüğüm' cevabını verdim. Ahmet kardeşim artık büyüdüğünü ve hesabı ödemek için taş kağıt makas oynamamız gerektiğini söyledi. Çok güzel insandı. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

Ahmet Çalık dualarla anılıyor

Konyaspor Nalçacılılar Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Apalı ise Çalık'ın vefatının 1. yılında bazı programlar planladıklarını anlattı.

Çalık'ın adını yaşatmak ve unutturmamak için çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Apalı, "14 Ocak'ta Konyaspor-Beşiktaş maçının 6'ncı dakikasında onun sevdiği besteyi dillendireceğiz. Kent merkezindeki okullarda lokma dağıtacağız, ayrıca hatim programı hazırladık. Onun için Kur'an-ı Kerim okunacak. Hep dualarımızda, vefatının yıl dönümünde de onu unutmadığımızı göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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