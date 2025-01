We are reading from Risale-i Nur Collection (Bediuzzaman Said Nursi). This specific reading session is from 33rd Word 17th Window.

To see more: https://www.yeniasya.com.tr/english/ https://mobile.twitter.com/AsyaEnglish To read from the book online: https://bit.ly/3mf33w3 Who is Bediuzzaman? What is Risale-i Nur? http://bit.ly/3bVwWiB

