Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) Aydın, Denizli ve Muğla’da bin 500 çiftçiyle yaptığı “Çiftçilerin Gözünden Tarımsal Sürdürülebilirlik” araştırmasına göre, her dört çiftçiden biri mesleği bırakmayı düşünüyor.
'Çiftçi batıyor ama ses çıkaran yok'
“Eğer müdahale edilmezse çiftçilikte son kuşağı görüyoruz” uyarısının yer aldığı araştırmada, birçok çiftçi, çocuklarının bu mesleği sürdürmesini istemediğini belirtiyor. Tarıma ve üretime değer veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, “Çiftçiliğin sürdürülebilirliği yalnızca tarım sektörü için değil, tüm toplumun geleceği için bir zorunluluktur.” dedi.
Muğla - anka