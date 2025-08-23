Okula dönüş dönemi için KDV tatili çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Eylül ayında başlayacak “okula dönüş” döneminde hem aile bütçesini rahatlatmak hem de zor bir dönemden geçen bazı sektörlere nefes almak amacıyla giyim, ayakkabı, kırtasiye, bilgisayar ve eğitim teknolojileri gibi kalemlerde geçici KDV indiriminde bulundu.

Baran, KDV indiriminin enflasyondaki yükseliş ivmesine katkı sağlayacağını da söyledi. “Giyim, ayakkabı, okul ve kırtasiye malzemeleri ile piyasaya yönelik bilgisayar ve yazılım gibi kalemlerde yapılacak bu geçici KDV indirimi hem ailelere rahat bir nefes aldırır hem de işletmelerimizin eli serbest bırakılır” diyen Baran, KDV indiriminin enflasyondaki ivmeye katkı sağlanacağını söyledi. Baran, “KDV indiriminin mülkiyete ilişkin olarak Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getiririz” diye konuştu. Adnan Solmaz - Ankara

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.