KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar

MERKEZ BANKASI, “YAKLAŞIK 60 MİLYAR DOLAR DOLAYINDA BİR ZARARLA” TARİHE GEÇEN KKM UYGULAMASINI SONLANDIRDI.

YÜKSEK ENFLASYON, GÜVEN KAYBI, BEYİN GÖÇÜ - VATANDAŞTAN ALINDI ZENGİNE VERİLDİ

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, Merkez Bankası’nın açıklamayla sona erdi. Uygulama, yaklaşık 60 milyar dolarlık zararla kapandı.

Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yayımladığı değerlendirmesinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin 2021 yılı Eylül ayında başladığını hatırlattı. Eğilmez, “Girilen irrasyonel sürecin faciaya doğru gittiği kurlarda başlayan yükselme sonucu kısa sürede anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Eğilmez, Merkez Bankası’nın yanlış olduğunu gördüğü yoldan dönemediğini belirtti.

“PANZEHİR” OLARAK KKM

Eğilmez şu ifadeleri kullandı: “2022 yılında 72 milyar TL kâr etmiş olan Merkez Bankası 2023 yılında 818,2 milyar TL, 2024 yılında 700,4 milyar TL zarar etti. Zararın 2025 yılında da azalarak devam ettiği tahmin ediliyor.” Eğilmez, Türkiye’de yaşanan kaybın “çok büyük ölçüde KKM uygulamasından kaynaklandığı” görüşünde.

“BÖYLE BİR POLİTİKANIN GERÇEK MALİYETİNİ HESAPLAMAK İMKANSIZ”

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin ekonomistlerden art arda tepkiler geldi. Uygulamanın yalnızca döviz kuruna değil, toplumsal yapıya da zarar verdiği yönünde görüşler öne çıktı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKM’nin zararının yalnızca dolar ya da lira cinsinden ölçülemeyeceğini belirtti:

“KKM’nin maliyeti şu kadar lira bu kadar dolar gibi hesap yapanlar görüyorum. Böyle bir politikanın gerçek maliyetini hesaplamak imkansızdır. Yüksek enflasyon, servet transferi, gelir dağılımındaki bozulma, güven kaybı, ahlaki çürüme, beyin göçü vs.. bunların maddi hesabı yapılamaz.”

“EN VAHŞİ SERVET TRANSFERİ”

Serkan Özcan ise, KKM’nin “ipe sapa gelmez faiz teorisi”nin ürünü olduğunu belirterek, sistemin asıl etkisinin gelir adaletsizliği üzerinde görüldüğünü ve tarihe “en vahşi servet transferi” olarak geçeceğini söyledi. Ekonomist Murat Sağman da uygulamanın getirdiği yükü vurguladı: “Kur yükselmesin diye Aralık 2021’de yürürlüğe giren ve ülkeye 60 milyar dolardan fazla maliyeti olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında artık yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağı açıklandı.”

Haber Merkezi