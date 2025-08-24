"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar

24 Ağustos 2025, Pazar 01:08
MERKEZ BANKASI, “YAKLAŞIK 60 MİLYAR DOLAR DOLAYINDA BİR ZARARLA” TARİHE GEÇEN KKM UYGULAMASINI SONLANDIRDI.

YÜKSEK ENFLASYON, GÜVEN KAYBI, BEYİN GÖÇÜ - VATANDAŞTAN ALINDI ZENGİNE VERİLDİ

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, Merkez Bankası’nın açıklamayla sona erdi. Uygulama, yaklaşık 60 milyar dolarlık zararla kapandı.

Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yayımladığı değerlendirmesinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin 2021 yılı Eylül ayında başladığını hatırlattı. Eğilmez, “Girilen irrasyonel sürecin faciaya doğru gittiği kurlarda başlayan yükselme sonucu kısa sürede anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Eğilmez, Merkez Bankası’nın yanlış olduğunu gördüğü yoldan dönemediğini belirtti.

“PANZEHİR” OLARAK KKM

Eğilmez şu ifadeleri kullandı: “2022 yılında 72 milyar TL kâr etmiş olan Merkez Bankası 2023 yılında 818,2 milyar TL, 2024 yılında 700,4 milyar TL zarar etti. Zararın 2025 yılında da azalarak devam ettiği tahmin ediliyor.” Eğilmez, Türkiye’de yaşanan kaybın “çok büyük ölçüde KKM uygulamasından kaynaklandığı” görüşünde.

“BÖYLE BİR POLİTİKANIN GERÇEK MALİYETİNİ HESAPLAMAK İMKANSIZ”

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin ekonomistlerden art arda tepkiler geldi. Uygulamanın yalnızca döviz kuruna değil, toplumsal yapıya da zarar verdiği yönünde görüşler öne çıktı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKM’nin zararının yalnızca dolar ya da lira cinsinden ölçülemeyeceğini belirtti:

“KKM’nin maliyeti şu kadar lira bu kadar dolar gibi hesap yapanlar görüyorum. Böyle bir politikanın gerçek maliyetini hesaplamak imkansızdır. Yüksek enflasyon, servet transferi, gelir dağılımındaki bozulma, güven kaybı, ahlaki çürüme, beyin göçü vs.. bunların maddi hesabı yapılamaz.”

“EN VAHŞİ SERVET TRANSFERİ”

Serkan Özcan ise, KKM’nin “ipe sapa gelmez faiz teorisi”nin ürünü olduğunu belirterek, sistemin asıl etkisinin gelir adaletsizliği üzerinde görüldüğünü ve tarihe “en vahşi servet transferi” olarak geçeceğini söyledi. Ekonomist Murat Sağman da uygulamanın getirdiği yükü vurguladı: “Kur yükselmesin diye Aralık 2021’de yürürlüğe giren ve ülkeye 60 milyar dolardan fazla maliyeti olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında artık yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağı açıklandı.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘İnsanlığın çöküşü’

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın

    Küresel ısınma mı?

    Okula dönüş dönemi için KDV tatili çağrısı

    Dört çiftçiden biri mesleği bırakmayı düşünüyor

    Gençler nasıl evlensin?

    Hatay ve Malatya'daki iki kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Ankara-Eymir Gölü'ne yakın ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

    Trafikte yol kesenlere hapis cezası

    Gece ameliyatları uygun değil

    Seçmeni kazanamıyorsan seçileni kazan

    Özgür Özel’den Meclis’e olağanüstü toplanma çağrısı

    Kanal İstanbul’da betonlaşma hızlandı

    Açlık silahından sonra "susuz bırakma" silahı

    Gazze'ye yardım için İsrail'e çağrıda bulundu

    Hollanda'da Dışişleri Bakanı ve NSC'li bakanlardan Gazze istifası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar
    Genel

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın
    Genel

    “Neden Yeni Asya?”
    Genel

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ‘İnsanlığın çöküşü’
    Genel

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.