Gençler nasıl evlensin?

23 Ağustos 2025, Cumartesi 23:54
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre evlilik hayali giderek ağırlaşıyor. İstanbul’da 2025’te bir salon düğünüyle ev kurmanın bedeli 850 bin TL’yi aştı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın 2025 yılına ilişkin yaptığı çarpıcı bir araştırma, evlilik maliyetlerini gözler önüne serdi. Ajansın hesaplamalarına göre, İstanbul’da evlenmenin ortalama bedeli 850 bin 95 liraya ulaşıyor. Rapor, çiftlerin evlilik için yaptığı temel harcamaları kapsıyor. Salon düğünü, beyaz eşya, mobilya ve kiralık ev gibi kalemlerin dahil edildiği hesaplamada; kına gecesi, nişan töreni, takı alımı ve balayı gibi ek giderler ise maliyete yansıtılmadı.

Harcamalarda rekor artış

Evlilik masraflarında en yüksek artışlardan biri salon kiralamada yaşandı. 2024’te ortalama 70 bin TL olan düğün salonu kirası, 2025’te %88,3 artışla 131.800 TL’ye çıktı. Kır düğünü için mekan kiralama bedeli ise 235.000 TL’den 263.600 TL’ye yükseldi. Ev kurma sürecinin temel bileşenlerinden beyaz eşya ve mobilya harcamaları da önemli ölçüde arttı. Beyaz eşya için ortalama harcama %36,1 artarak 142.870 TL’ye, mobilya harcaması ise %25,7 artışla 185.905 TL’ye yükseldi. İstanbul’da yeni ev kiralama süreci – kira, depozito ve komisyon dahil – 2025’te ortalama 135.628 TL olarak hesaplandı. Bu kalemdeki yıllık artış oranı %40,7 oldu. Çeyiz harcamaları da çiftlerin bütçesini zorlayan kalemler arasında yer aldı. Ev tekstilinden elektronik aletlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan çeyiz alışverişi 2024’te 170.099 TL iken, 2025’te %49,3 artarak 253.892 TL’ye çıktı. İstanbul Planlama Ajansı, bu artışların kına, nişan ve balayı dahil edilmeden yapılan hesaplamalarla ortaya çıktığını vurgularken, toplam evlilik maliyetinin gerçekte çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Haber Merkezi

