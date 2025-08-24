"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı

24 Ağustos 2025, Pazar 02:08
Demokrasi ve Özgürlükler Adasında (Yassıada) devam eden "İslâmî ve İnsanî Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında konuşan İslâm Âlimleri Birliği Genel Sekreteri Ali Muhittin Karadağî, "İslâm ümmeti birlik, uhuvvet ve tesanüd içinde olsaydı, İsrail Gazze’yi işgal edip orada bu kadar vahşî cinayetleri irtikap etmeye cesaret edemezdi" dedi.

Karadağî, Müslümanların zulüm ve haksızlıklarla mücadelede başarılı olmaları için sadece maddî güç yönünden değil, iman, ilim ve medeniyet yönünden de güçlü olmaları gerektiğini kaydetti.

İBRAHİM ERSOYLU - YENİ ASYA - İSTANBUL 

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘İnsanlığın çöküşü’

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın

    Küresel ısınma mı?

    Okula dönüş dönemi için KDV tatili çağrısı

    Dört çiftçiden biri mesleği bırakmayı düşünüyor

    Gençler nasıl evlensin?

    Hatay ve Malatya'daki iki kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Ankara-Eymir Gölü'ne yakın ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

    Trafikte yol kesenlere hapis cezası

    Gece ameliyatları uygun değil

    Seçmeni kazanamıyorsan seçileni kazan

    Özgür Özel’den Meclis’e olağanüstü toplanma çağrısı

    Kanal İstanbul’da betonlaşma hızlandı

    Açlık silahından sonra "susuz bırakma" silahı

    Gazze'ye yardım için İsrail'e çağrıda bulundu

    Hollanda'da Dışişleri Bakanı ve NSC'li bakanlardan Gazze istifası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar
    Genel

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın
    Genel

    “Neden Yeni Asya?”
    Genel

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ‘İnsanlığın çöküşü’
    Genel

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.