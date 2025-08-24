Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı

Demokrasi ve Özgürlükler Adasında (Yassıada) devam eden "İslâmî ve İnsanî Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında konuşan İslâm Âlimleri Birliği Genel Sekreteri Ali Muhittin Karadağî, "İslâm ümmeti birlik, uhuvvet ve tesanüd içinde olsaydı, İsrail Gazze’yi işgal edip orada bu kadar vahşî cinayetleri irtikap etmeye cesaret edemezdi" dedi.

Karadağî, Müslümanların zulüm ve haksızlıklarla mücadelede başarılı olmaları için sadece maddî güç yönünden değil, iman, ilim ve medeniyet yönünden de güçlü olmaları gerektiğini kaydetti. İBRAHİM ERSOYLU - YENİ ASYA - İSTANBUL

