ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

‘İnsanlığın çöküşü’

24 Ağustos 2025, Pazar 02:16
BM destekli Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze şehir merkezi ve çevresinde kıtlığın ilk kez teyit edildiğini açıkladı. IPC, açlığın tamamen insan eliyle ortaya çıktığını ve hızla yayıldığını vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bu durumu “insanlığın çöküşü” olarak nitelendirdi.

IPC, Gazze Valiliği’nde (Gazze şehir merkezi ve çevresi) açlığın resmen kıtlık seviyesine (Faz 5) ulaştığını doğruladı. Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla kişinin ‘’açlık, sefalet ve ölüm’’ tehdidi altında olduğunu belirten IPC’nin raporuna göre Eylül sonuna kadar kıtlık şartlarının Deyr el-Belah ve Han Yunus’a da yayılması bekleniyor.

‘’Kıtlık insan kaynaklı’’

IPC’nin raporu, Gazze’deki kıtlığın “tamamen insan eliyle” ortaya çıktığı belirtti. Raporda, “Zaman tartışma zamanı değil, kıtlık var ve hızla yayılıyor” ifadeleri yer aldı. Kuruluş, daha fazla gecikmenin ölümlere yol açacağını vurguladı.

Çocuklarda yetersiz beslenme krizi

Rapor, Haziran 2026’ya kadar 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenme riski altında olduğunu, bunların 41 bininin ‘’ağır yetersiz beslenme’’ yaşayacağı öngörüsünde bulundu. Bu rakam, Mayıs ayında açıklanan tahminlerin ikiye katlıyor. IPC, Gazze’nin kuzeyindeki durumun ‘’benzer ya da daha kötü’’ olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu ancak yeterli veri olmadığı için kıtlık seviyesini teyit etmediklerini açıkladı. Refah’ın ise büyük ölçüde boşaltıldığı için incelenmediği, kalan az sayıda kişinin ise hizmet ve yardıma erişimden tamamen yoksun bırakıldığı bildirildi.

BM Genel Sekreteri: ‘’İnsanlığın iflâsı’’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporun bulguları hakkındaki açıklamasında Gazze’deki kıtlığın “bir felâket ve insanlığın iflâsı” olduğunu söyledi. Guterres, “Kıtlık yalnızca gıdayla ilgili değil; yaşam için gerekli sistemlerin kasten çökertilmesidir” dedi. İsrail’in uluslararası hukuk gereği gıda ve tıbbî yardım sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatan Guterres, “Artık bahane yok. Derhal ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insanî yardımın engelsiz erişimi sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

