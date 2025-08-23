Hatay ve Malatya'daki iki kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abdullah B. idaresindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi Bintaş kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah B. ile araç içerisinde bulunan Sevda B, Beyza Hayriye B, Nizamettin C, Zülal K. ve Sariye K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevda B, Beyza Hayriye B. ve Nizamettin C. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta dönüş yapan otomobile çekicinin yandan çarpması yer alıyor. *** Malatya'daki kazada 4 kişi öldü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. AA

