Özgür Özel’den Meclis’e olağanüstü toplanma çağrısı

CHP’nin Filistin’de yaşananlara sessiz kalmasına gönlü razı olmadığını kaydeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin en yetkili organıdır. Şu anda tatildedir, buradan ilan ediyoruz Filistin’de yaşananları, Gazze’de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına ve orada yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz” dedi.

Ankara- anka

