Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor

Danimarka’da hükümet, yetkililerin giderek büyüyen bir “okuma krizi” olarak adlandırdıkları duruma karşı koymayı amaçlayan bir hamleyle, kitaplara uygulanan yüzde 25’lik satış vergisini kaldıracağını açıkladı.

Danimarka Kültür Bakanı Jacob Engel-Schmidt, bu değişikliğin daha fazla kitabın raflarda yerini almasını sağlayacağını umduğunu söyledi. Plan, devlete yılda yaklaşık 330 milyon krona (44 milyon euro) mal olacak ancak Engel-Schmidt bunun ülkenin kültürel geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu savunuyor. Engel-Schmidt, Ritzau haber ajansına verdiği demeçte, “Bu, Kültür Bakanı olarak benim uğruna çalıştığım bir şey, çünkü maalesef son yıllarda yayılan okuma krizini sona erdirmek için her şeyi tehlikeye atmamız gerektiğine inanıyorum” dedi. Haber Merkezi

