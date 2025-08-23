Ankara-Eymir Gölü'ne yakın ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında bölgede yanmaya başlayan kuru otlar vatandaşların da desteğiyle kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yangın sırasında olay yerinde bulunan S.A.H'nin bilgisine başvurdu. S.A.H, eşiyle spor yapmak için ODTÜ Ormanı'na girdikleri sırada 1,70–1,80 boylarında, mavi tişörtlü bir kişinin alandan çıktığını gördüklerini, ormana girdiklerinde ise 10 metre aralıklarla kuru otların yandığını fark ettiklerini söyledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangını çıkardığı tespit edilen D.P. kısa sürede yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA

