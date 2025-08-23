"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Ankara-Eymir Gölü'ne yakın ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

23 Ağustos 2025, Cumartesi 20:27
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında bölgede yanmaya başlayan kuru otlar vatandaşların da desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yangın sırasında olay yerinde bulunan S.A.H'nin bilgisine başvurdu.

 

S.A.H, eşiyle spor yapmak için ODTÜ Ormanı'na girdikleri sırada 1,70–1,80 boylarında, mavi tişörtlü bir kişinin alandan çıktığını gördüklerini, ormana girdiklerinde ise 10 metre aralıklarla kuru otların yandığını fark ettiklerini söyledi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangını çıkardığı tespit edilen D.P. kısa sürede yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hatay ve Malatya'daki iki kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Ankara-Eymir Gölü'ne yakın ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

    Trafikte yol kesenlere hapis cezası

    Açlık silahından sonra "susuz bırakma" silahı

    Gazze'ye yardım için İsrail'e çağrıda bulundu

    Hollanda'da Dışişleri Bakanı ve NSC'li bakanlardan Gazze istifası

    DSÖ ve WMO işçi sağlığı üzerine uyardı

    İzmir Körfezi'nde yine çok sayıda balık öldü

    Kıtlık, en şiddetli düzey olan 5. seviyede

    Avrupa'nın Tahran'a BM yaptırımlarını geri getirtme hakları yok

    "Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum"

    'Rusya, Putin ile görüşmenin olmaması için her şeyi yapıyor'

    Yemen'den atılan füzenin ardından İsrail'de Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı

    Husiler İsrail'i vurdu

    Netanyahu, ateşkes olsa bile Gazze’yi işgal edeceklerini söyledi

    Soykırımda son perde: İsrail topyekün işgal başlattı

    Kısıtlama var, resmî genelge yok

    UAEA: Çernobil'de çok sayıda patlama sesi duyuldu

    "Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hollanda'da Dışişleri Bakanı ve NSC'li bakanlardan Gazze istifası
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Rusya, Putin ile görüşmenin olmaması için her şeyi yapıyor'
    Genel

    Yemen'den atılan füzenin ardından İsrail'de Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
    Genel

    Kubbedeki tabut
    Genel

    Kıtlık, en şiddetli düzey olan 5. seviyede
    Genel

    Açlık silahından sonra "susuz bırakma" silahı
    Genel

    Gazze'ye yardım için İsrail'e çağrıda bulundu
    Genel

    "Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.