Gece ameliyatları uygun değil

Sağlık Bakanlığı’nın kamu hastanelerine gönderdiği yazıya göre, artık kamu hastanelerinde akşam saatlerinde ve hafta sonu da ameliyat yapılacak.

NTV’de yer alan habere göre ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin hafta içi 22:00’a kadar, hafta sonu ise 08.00-17.00 arasında aktif olacak şekilde planlanması istendi. Yazıda mesai saatlerinin vardiyalı ya da fazla çalışma şeklinde olacağı belirtildi. Günlük ameliyat sayısının artırılmak istenmesinin sebebinin ise ileri tarihlere verilen ameliyat randevuları olduğu belirtildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil” diyen Küçükosmanoğlu, “Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez” ifadelerini kullandı.

