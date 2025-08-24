Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın

Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Gürcan Dağdaş, “Dağları terörden arındırmayı amaçlayanlar şehrin sokaklarındaki terörü de görmelidir” dedi.

Sosyal medya hesabından, “Sadece PKK ve türevi terör örgütlerini merkeze oturtturarak terörsüz Türkiye’ye ulaşılabilir mi?” diye soran Dağdaş, “Sokaklarımızda 15-25 yaş arası ölen, öldüren, on binlerce kriminalleşmiş çeteleşmiş çocuğumuz! Memleketin her yerleşim alanında eylemleriyle varlıklarını hissettiriyorlar… Örgütlüler… Silahlılar… Ağırlıklı madde bağımlılar… Yoksullar… Öfkeliler… Dijital alt yapıları var… ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 266

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.