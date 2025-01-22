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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yeni Bir Tefsir Modeli

22 Ocak 2025, Çarşamba 03:22
Caner Kutlu, Mustafa Akca & XYZ Din - Bilim - Sanat #1

XYZ Din - Bilim - Sanat'ın yeni bölümünde konuk Mustafa Akca.

Bu programda Bediüzzaman Said Nursi'nin İşârâtü'l-İ'câz adlı eserinde uyguladığı ve Risale-i Nur Külliyatı'nın çeşitli yerlerinde detaylandırdığı tefsir metodu hakkında konuştuk. Bediüzzaman'ın programını verdiği bu tefsir metodunun nasıl bir sistemle işletilebileceği, mümkün olup olmadığı ve ne gibi faydaları meyve verebileceğiyle ilgili sorulara cevaplar aradık. Araştırmacı - Yazar Mustafa Akca bu konudaki detaylı çalışmalarını bizimle paylaştı; biz de sizin istifadenize sunuyoruz. İyi seyirler.

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