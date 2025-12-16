"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Beşeriyetin İslâm’a ihtiyacı var

16 Aralık 2025, Salı 18:43
Rusya’nın başşehri Moskova’da bir otelde düzenlenen 21. Uluslararası Müslüman Forumu, İslâm dünyasından geniş katılımla gerçekleştirildi.

Hz. Muhammed’in (asm) doğumunun 1500’üncü, İmam Tirmizî’nin doğumunun ise 1200’üncü yılına ithafen tertip edilen forum, “Küreselleşmenin Sonlandığı Çağda Barış ve Güven: Modern Zorluklara İslâmî Bir Bakış” başlığıyla yapıldı. Programa İslâm dünyasının 30 ülkesinden çok sayıda isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan Gaynutdin, medeniyetler arası iletişimin ancak ortak değerler zemininde mümkün olabileceğini belirterek, “Bu değerler, yüce Allah’a ve halka hizmet, aileyi koruma, genç nesilleri yetiştirme ve tarihî mirasa saygıdır” dedi. Küreselleşme sürecinin kültürleri görmezden gelerek yeni bir sömürgeciliği dayattığını ifade eden Gaynutdin, bu anlayışın medeniyetlerin temelini zedelediğini söyledi.

Tarihî sorumluluk vurgusu yapıldı

Foruma, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da video mesajla katıldı. Arpaguş, modern çağın ortaya çıkardığı sorunlara İslâmî bir bakışla çözüm üretmenin Müslümanların tarihî sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Herkes için yaşanabilir bir hayat inşa etmek, Müslümanların uhdesindeki tarihî bir vazifedir” ifadelerini kullandı. Aile kurumunun ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken Arpaguş, ailenin insanın fıtratının, onurunun ve neslinin korunmasında vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu belirtti. Ailenin aynı zamanda bir hayat ve ahlak mektebi olduğunu dile getiren Arpaguş, küresel ölçekte yaşanan ahlaki ve sosyal krizlerin, aile yapısının zayıflamasıyla daha da derinleştiğine işaret etti. Forumda yapılan değerlendirmelerde, barış, güven, adalet ve insan onurunu merkeze alan İslâmi değerlerin, günümüz dünyasının karşı karşıya bulunduğu problemlere güçlü ve kapsayıcı çözümler sunduğu vurgulandı. 

AA

